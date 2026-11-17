12月が近づくと「今年もあとひと月。いい形で1年を締めくくりたい！」なんて、そんな気持ちになるひとも多いはず。そこでぜひ足を運びたいのがこの大宮の武蔵一宮氷川神社で開催される「十日市（とおかまち）」です。

毎年12月10日に武蔵一宮氷川神社で開催される十日市は、氷川神社の神事「大湯祭（だいとうさい）」に合わせて行われる熊手市です。



境内から参道にかけて、商売繁盛を願う縁起物の熊手や美味しい食べ物を商う露店が約300店も軒を連ね、福を望む多くの人々で夜遅くまで賑わい、活気に満ちあふれます。

大宮の師走の風物詩、賑やかな熊手市

会場に足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのが宝船や大黒様、おかめなどで華やかに彩られた多種多様な熊手たちです。小ぶりで可愛らしいものから、見上げるような巨大なものまでずらりと並ぶ光景は圧巻です。「前年より少し大きめのものを選ぶと、さらに福を呼び込める」なんて言われているので、店主さんとの賑やかなお値段交渉を楽しみながら選ぶのも通な楽しみ方の一つ。



そして、熊手の商談がまとまる度に響き渡るのが「よぉ〜っ！」という威勢の良い掛け声と心地よい手締め！ これは取引完了の合図であると同時に、神様への感謝と1年の商売繁盛を願う大切な儀式です。会場中に鳴り響く熱気あふれる手拍子の音を聞くだけで、年末のお祭り気分が最高潮に高まります。

普段は穏やかな参道に、縁起物の熊手や露店が約300店並び、このときばかりは熱気に包まれます。提灯の明かりや市ならではの賑やかさに囲まれながら、来年の幸運を願う特別なひとときを楽しめますよ。

十日市（とおかまち）

●開催日：2026年12月10日（木）10時から22時まで（車両通行止め時間）

●会場：武蔵一宮氷川神社境内及び参道周辺

●内容

（１）御札・福熊手・福種銭・二福神像等の授与

・場所：武蔵一宮氷川神社 神札授与所、弁天島 宗像神社横等

・時間：10日（木）7時30分から22時まで

※0時から1時までの授与は実施されません。



（２）露店は境内、参道、及び大宮公園に約300店出店します。

・時間：9日（水）15時から22時、及び10日（木）10時から21時

※9日（水）の大宮公園の出店は21時までです。