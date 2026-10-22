【京阪神の「豊臣兄弟！」ゆかりの地ベスト5】ドラマもいよいよ「北野大茶湯」へ。クライマックス近づく天下人の足跡をたどる京都・大阪・兵庫の歴史旅

仲野太賀演じる主人公・豊臣秀長と、池松壮亮演じる天下人・豊臣秀吉が駆け上がってきた大河ドラマ『豊臣兄弟！』。先週25日に放送された第41回「家康の野望」に続き、12月の最終回へ向けたカウントダウンが本格化するなか、ドラマはいよいよ11月1日（日）放送の第42回で「北野大茶湯」を迎える。

そんな熱気が高まる京阪神の地には、彼らが政治と文化の中心地として彩った舞台が幾重にも眠っている。

今回は、京都、大阪、兵庫をまたぐ「豊臣兄弟！」ゆかりの地ベスト5を、大阪城から大徳寺、聚楽第跡、有馬温泉、そして北野の大茶会が開かれた北野天満宮へと第5位から第1位へ厳選してお届けする。天下人の栄華と哀切をたどる歴史回廊へ出かけよう。（※記事内の人名は歴史的経緯や作中の文脈に合わせて「豊臣（羽柴）秀吉・秀長」として記載します）

京阪神の豊臣兄弟！ゆかりの地を楽しむ3つのポイント

聚楽第から大茶会、大坂の石垣へと連なる「豊臣の京阪神レイヤー」

天下の政治拠点となった京都の聚楽第跡地から、秀吉が文化戦略を繰り広げた大徳寺や北野天満宮、そして地下に眠る豊臣期石垣を伝える大阪城エリアまで。京阪神をまたぐことで、豊臣政権の壮大なスケールをダイナミックに俯瞰できる。

「華やかなる権勢」と「静かなる終焉」がもたらす物語の奥行き

天下人としての絶頂期を象徴する豪華絢爛な文化の舞台から、心身を癒やした有馬の湯処まで。光と影が交錯する兄弟のドラマを現地で体感することで、歴史散策の感動がより深まる。

「人が守り伝えた歴史の記憶」のまちを歩く

いま私たちが目にする石碑や寺社、遺構や坂道は、市民による募金活動をはじめとする地域の熱意と歴史的保護によって大切に守り抜かれてきた。その背景にある「人の時間の厚み」を感じながら歩くことで、京阪神のまちの表情はより一層味わい深いものになる。

京阪神で見逃せない！ 豊臣兄弟！ゆかりの地ベスト5

第5位：地下に眠る野面積み石垣と、湖上へ渡った幻の極楽橋門

大阪城 豊臣石垣館 （大阪府大阪市中央区）

豊臣秀吉が天下統一の拠点として築いた大阪城。徳川氏による再築の際に地中深く埋められた豊臣期の本丸石垣（1984年の水道工事に伴う調査で「金蔵」東側から発見）が公開されており、自然石をそのまま積んだ素朴な「野面積み（のづらづみ）」の力強い姿を間近に見ることができる。市民の寄付（太閤なにわの夢募金）によって公開が実現した、熱い記憶が眠る必見のスポットだ。

【トリビア】 大阪城の極楽橋の門は、豊国廟の極楽門を経て秀頼の命で竹生島へ移され、宝厳寺の唐門（国宝）として現存すると伝わる。地下に眠る石垣と湖上の門という対比がドラマチックだ。なお、11月6日〜15日には大阪市民限定の無料招待（申込は10月31日23時59分まで）や、7・8日には「大阪城秋まつり2026」も開催されるので要チェックだ。

【住所】 大阪府大阪市中央区大阪城1-1

【公式ホームページ】 大阪城 豊臣石垣館公式サイト

https://www.osakacastle.net/toyotomi_stone_wall/

【アクセス】 JR大阪城公園駅・森ノ宮駅、地下鉄谷町四丁目駅、京阪天満橋駅などから徒歩約20分

【行きやすさ】 ★★★★★（※料金：大人1,200円、大阪城天守閣の観覧料を含む）

第4位：信長葬儀から利休の確執まで、歴史の光と影が交差する大本山

大徳寺 （京都府京都市北区）

紫野に広範な敷地を持つ臨済宗大徳寺派の大本山。豊臣秀吉が本能寺の変の後、織田信長の葬儀を営み総見院を建立したことで豊臣家との深い因縁が始まった。境内には、秀吉の怒りを買う原因となった千利休の木像一件（三門・金毛閣）など確執の発端となった舞台がある一方、天正19年（1591年）に秀長の葬儀の導師を務めた古渓宗陳ゆかりの塔頭（通常非公開・特別公開時期あり）など、歴史の光と影が交差する名刹だ。

【トリビア】 古渓宗陳は、秀吉が営んだ信長の葬儀と秀長の葬儀でともに導師を務め、利休とも親交が深かった、豊臣兄弟と利休をつなぐ歴史のキーパーソンである。

【住所】 京都府京都市北区紫野大徳寺町53

【公式ホームページ】臨済宗大徳寺派 大徳寺

https://www.rinnou.net/

【アクセス】 京都市営バス「大徳寺前」下車すぐ

【行きやすさ】 ★★★★☆

第3位：わずか8年の栄華を刻む、桃山文化の象徴たる「幻の城」

聚楽第跡 （京都府京都市上京区）

天正14年（1586年）に着工し、同15年（1587年）に完成した豊臣秀吉の壮麗な城郭にして政庁。関白としての政治基盤を固め、天正16年（1588年）には後陽成天皇の行幸を迎えて盛大な饗宴を開いた、まさに豊臣政権の絶頂期を象徴する舞台である。のちに文禄4年（1595年）の秀次事件の際、秀吉の命による破却が進められ（建物の一部は伏見城などへ移築されたとの伝承もある）ため「幻の城」と呼ばれるが、周辺には石垣の石材や町名、記念碑が残り、歴史ファンの想像力をかき立てる究極のスポットとなっている。

【トリビア】 聚楽第の存在期間は約8年と非常に短命でありながら、桃山文化の頂点を示す絢爛豪華な政治・文化の中心地として京都の都市構造に巨大な足跡を残した。

【住所】 京都府京都市上京区中立売通大宮周辺

【公式ホームページ】京都市観光協会

https://www.kyokanko.or.jp/

【アクセス】 京都市営バス「堀川中立売」下車すぐ（地下鉄丸太町駅・今出川駅からは徒歩20分超）

【行きやすさ】 ★★★★☆

第2位：天下人と正室ねねが心身を癒やした、愛おしき黄金の湯処

有馬温泉・太閤の湯殿館 （兵庫県神戸市北区）

日本最古の温泉の一つとして知られ、天下人・豊臣秀吉がこよなく愛した有馬温泉。秀吉は記録上計9回にも及ぶ湯治を行い、「湯山御殿」を造営して政務や療養を行った。太閤の湯殿館で見られるのは、阪神・淡路大震災（1995年）後の調査によって極楽寺庫裏の下から発見された「湯山御殿」の岩風呂や蒸し風呂の遺構、瓦などである。浜辺美波演じる正室・ねね（北政所）とともに心身を癒やした温泉情緒の深さを肌で感じられる。

有馬温泉を代表する「金の湯」で使われている温泉は、鉄分と塩分を豊富に含み、空気に触れると赤茶色（黄金色）に変わる「金泉（金泉）」と呼ばれる源泉。秀吉はこの金泉を大変気に入っていたという。実際、湯山御殿は「金の湯」のすぐ裏だった。

秀長が有馬温泉に湯治にやってきた回数は記録にあるのは３回。多聞院日記』に記録によると最初の記録は天正14年（1586年）2月頃〜。この頃から体調を崩しやすくなったとされる。2回目の記録は天正16年（1588年）9月頃〜、そして最後の記録は亡くなる前年の天正17年（1589年）11月〜12月頃。

天正14年の湯治中には、周辺の有力寺院である金蔵院や宝光院などが見舞いに訪れ、本願寺の顕如からも使者が来たという。また、天正16年（1588年）には、秀吉に招かれて有馬を訪れた小早川隆景を秀長が案内し、滞在中には秀吉から見舞いの書状が3通ほど届いたと伝わる。

【トリビア】 秀吉が初めて有馬を訪れたのは天正11年（1583年）8月。賤ヶ岳の戦いで勝利し、信長の一周忌法要を終えた直後の湯治であり、のちに正室ねねも度々訪れる最愛の地となった。

【住所】 兵庫県神戸市北区有馬町（極楽寺隣接）

【公式ホームページ】有馬温泉観光協会公式サイト

https://www.arima-onsen.com/

【アクセス】 神戸電鉄「有馬温泉駅」より徒歩約10分、または中国自動車道「西宮北IC」より約15分

【行きやすさ】 ★★★★☆

第1位：天下人の圧倒的権力が示した、歴史的大茶会「北野大茶湯」の聖地

北野天満宮 （京都府京都市上京区）

天満宮の総本社でありながら、天正15年（1587年）10月1日に豊臣秀吉が境内で歴史的な大茶会「北野大茶湯」を催した、まさに物語の核心となる聖地。九州平定から帰還して聚楽第が完成した直後の開催であり、身分を問わず参加を呼びかけたこの一大イベントは、千利休らとともに秀吉の圧倒的な権力と茶の湯を通じた文化的支配力を示す歴史的事件だった。境内に残る「北野大茶湯之址」の石碑などが当時を静かに伝えており、秋の境内を彩る史跡や紅葉とともに当時の熱気と歴史のロマンを最も濃く体感できるスポットである。

【トリビア】 「茶なき者はこがし（炒った大麦の粉）にても苦しからず」との高札が掲げられ、身分の垣根を越えた庶民の参加が本気で促された。また、会期が10日間予定から初日のみで打ち切られた背景には、肥後国人一揆の報があったとする説もある。さらに、大徳寺塔頭の高桐院にある茶室「松向軒」は、細川忠興がこの北野大茶会で築いた茶室をのちに移築したという伝承が残されており、京都の歴史回廊として深く結ばれている。

【住所】 京都府京都市上京区馬喰町

【公式ホームページ】北野天満宮公式サイト

https://kitanotenmangu.or.jp/

【アクセス】 京都市営バス「北野天満宮前」下車すぐ

【行きやすさ】 ★★★★★

まだまだある！ 豊臣兄弟！ゆかりの地

ベスト5には惜しくも入らなかったものの、京阪神エリアには物語のクライマックスに向けて絶対に外せないゆかりの地がまだまだ眠っている。

御土居（京都府京都市各地 / 公式HP：京都市観光協会等）

秀吉が京都の都市改造と防衛・治水のために築いた全長約22.5kmの土塁跡。北野天満宮境内などに美しい遺構が残る。

高台寺（京都府京都市東山区高台寺下河原町526 / 公式HP：https://www.kodaiji.com/）

秀吉の没後、正室・ねね（北政所）が夫の菩提を弔うために建立した霊場。豊臣家の栄華と儚い終焉の物語を伝える、東山の美しい名刹。

京都新城跡（京都府京都市上京区・京都御苑内 / 公式HP：環境省 京都御苑サイト等）

秀吉が秀頼のために造営した城であり、のちに北政所（高台院）が住んだ、石垣や堀の遺構が眠る幻の城の跡地。

豊国神社・方広寺（京都府京都市東山区大和大路通正面茶屋町530 / 公式HP：https://toyokuni-kyoto.jp/）

豊臣秀吉を祀る神社。境内には豊臣期の貴重な文化財を収蔵する宝物館があり、豊臣家伝来の「骨喰藤四郎（重文）」などの名刀が伝えられている。また、境内には伏見城の遺構と伝わる国宝の唐門が移築されており、豊臣家の記憶を色濃く現在に伝える必見のスポットである。

醍醐寺（京都府京都市伏見区醍醐東大路町22 / 公式HP：https://www.daigoji.or.jp/）

秀長亡きあとの秀吉の晩年を伝える、歴史的な舞台。慶長3年（1598年）3月15日、秀吉が畿内各地から約700本の桜を集めて盛大な「醍醐の花見」を催した。三宝院の庭園造営にも自ら深く関わっており、この花見から5か月後に亡くなる秀吉の栄華の絶頂と儚さを伝える桃山文化の象徴的な名所である。

編集後記

11月1日放送の第42回「北野大茶湯」を控え、ドラマはいよいよ12月の最終回へ向けたカウントダウンへと突入する。仲野太賀演じる秀長と池松壮亮演じる秀吉が駆け上がってきた京阪神のまちを歩けば、そこはかつて天下の頂点へと上り詰め、壮大な夢を形にしたまさにその舞台である。

北野天満宮の大茶会や醍醐寺の花見をはじめ、聚楽第、大徳寺、大阪城、有馬温泉、そして豊国神社へと至る歴史の足跡をたどる時、私たちは時空を超えて彼らが駆け抜けた熱量を肌で感じることができる。

制作統括の松川博敬氏は、秀長の病死という史実は変えないとしつつも、主人公がまったくいない最終回はあり得ないと語り、茶々や家康、利家らにも最后に見せ場を用意していると明かしている。小田原攻めによる天下統一の完成や、史実に基づく天正19年（1591年）1月の秀長の最期（享年52・数え）がどのように描かれるのか、大きな注目が集まっている。

京阪神の歴史回廊へと足を延ばし、ドラマの展開とあわせて極上の歴史紀行を満喫してほしい。 きっと、あなたの記憶のなかに鮮やかに刻まれる、忘れられない旅の物語がそこで待っているはずだ。