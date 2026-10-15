【関西のススキとコスモス秋色ベスト5】今すぐ見に行きたい！ 関西で体感する紅葉本番前の秋色絶景スポット

生駒おろしや丹波からの冷涼な風が吹き抜け、京阪神の街並みから見上げる山々が少しずつ色めき始める10月下旬。この季節にしか出逢えない、心奪われる「秋色絶景」といえば、大和高原や播磨の山腹をダイナミックに黄金色へと染め上げる広大なススキの原と、丹波盆地の里山を彩る可憐なコスモスの群生に他ならない。

今回は、秋の訪れを五感で満喫できる、関西エリアの絶景ベスト5を厳選してお届けする。大阪や京都、神戸といった大都市からわずか1〜2時間のドライブで、これほどまでに圧倒的な大自然のスケールと深い歴史の息吹に包まれる——それこそが関西の秋旅が持つ最大の魅力だ。今週末の秋晴れの休日を最高に彩る極上のスポットへと、いざ出かけてみよう。

関西の秋色絶景を楽しむ3つのポイント

高原の稜線から盆地へと連なる「見頃のリレー」

大和高原、播磨の山々、紀伊山地、大阪の和泉山脈、そして京都の丹波盆地へと続く関西の豊かなバリエーション。標高や地形の差が生み出す気候の違いにより、秋の深まりとともに移りゆく絶景をダイナミックに俯瞰できる。

移りゆく色彩のグラデーション

秋の七草の一つであり「尾花」とも呼ばれるススキが、穂を開くほどに銀から黄金色へと変貌を遂げる瞬間や、風に揺れるコスモスの雅な彩り。その背景にある自然の理を知ることで、一期一会の景色がより鮮烈な体験へと昇華される。

「人が守ってきた風景」の物語を歩く

いま私たちが目にする関西の名だたるススキ草原や茅場は、決して自然のままではなく、岩湧山の茅が文化財の屋根修理に使われているように、また曽爾高原が早春の山焼きで保たれているように、地域の熱意と暮らしの営みによって大切に守り抜かれてきた。その歴史を感じながら歩いてみたい。

関西で見逃せない！ ススキとコスモス秋色ベスト5

第5位：のどかな里山に広がる、約800万本の関西最大級のコスモス畑

亀岡夢コスモス園 （京都府亀岡市）

京都・丹波の豊かな自然に抱かれた亀岡盆地に位置し、約4.2haの敷地に20品種・約800万本のコスモスが咲き誇る関西最大級の絶景スポット。今年は隣接する亀岡運動公園などを会場として「第43回全国都市緑化フェアin京都丹波（愛称：京都丹波みどりの里まつり）」も開催されており、11月8日の閉園日まで二つの祭典が同時に楽しめる。

【見頃】 10月下旬〜11月上旬（晩生種が咲き誇り、秋の深まりとともに最盛期を迎える。開園期間は10月1日〜11月8日）

【問い合わせ】 亀岡夢コスモス園公式サイト（または亀岡市観光協会）

https://www.kameoka-ghost.com/

【アクセス】 京都縦貫自動車道「亀岡IC」すぐ

【行きやすさ・歩きやすさ】 ★★★★☆ 園内は平坦で歩きやすく整備されており、子どもからシニアまで安心して散策できる。ただし週末は周辺道路が混雑するため、午前中の訪問がおすすめ。

第4位：大阪唯一の新日本百名山、天空の茅場が広がる散策路

岩湧山 （大阪府河内長野市）

大阪で唯一の新日本百名山に選ばれている岩湧山（標高約897m）。山頂一帯は約7haの広大な茅場（草原）となっており、秋には穂が白く色づいて11月中旬まで美しい「銀色の穂波」が広がり、大阪平野から遠く淡路島まで見渡せるパノラマビューを楽しめる。ここで刈り取られた茅は、文化財の茅葺き屋根の修理用に使われている。

【見頃】 10月下旬〜11月中旬

【問い合わせ】河内長野市観光協会

https://kankou-kawachinagano.jp/

【アクセス】 南阪奈道路「羽曳野IC」より河内長野方面へ。マイカーは「岩湧の森（四季彩館）」を起点とする登山道が一般的

【行きやすさ・歩きやすさ】 ★★★☆☆ 本格的な登山（ハイキング）となるため、歩きやすいトレッキングシューズや装備が必須。ルートの事前確認と体力に合わせた計画が大切だ。

第3位：紀伊山地の連なりを背景に波打つ、紀州随一の黄金郷

生石高原 （和歌山県紀美野町・有田川町）

標高約870mの生石ヶ峯を中心に広がる生石高原は、遮るものが何もない360度の大パノラマが自慢の関西屈指のススキの名所。秋が深まるにつれて高原全体が黄金色の海原と化し、天気が良ければ遠く四国まで見渡すことができる。

【見頃】 10月下旬〜11月中旬

【問い合わせ】紀美野町役場ホームページ

https://www.town.kimino.wakayama.jp/

【アクセス】 阪和自動車道「海南IC」または「有田IC」よりアクセス

【行きやすさ・歩きやすさ】 ★★★★☆ 山頂駐車場から高原の散策路までは比較的アクセスしやすく歩きやすいが、標高が高いため風が強く肌寒い。防寒着があると安心だ。

第2位：映画のロケ地としても名高い、兵庫が誇る豪壮な大草原

砥峰高原 （兵庫県神河町）

標高約800〜900mに位置する約90haの広大な高原。映画『ノルウェイの森』や大河ドラマ『平清盛』などのロケ地としても知られており、秋には見渡す限りのススキが波打ち、西日本を代表する圧倒的なスケールの黄金郷が出現する。高原に点在する小丘は、かつてたたら製鉄のための砂鉄採掘で硬い所が削られずに残った産業史の痕跡である。

【見頃】 10月下旬〜11月中旬

【問い合わせ】 神河町観光ナビ（神河町地域振興課）

https://www.kamikawa-navi.jp/

【アクセス】 播但連絡道路「神崎南IC」より約40分

【行きやすさ・歩きやすさ】 ★★★★☆ 秋季（9月中旬〜11月初旬）は高原の保全管理のため自然保護管理料および駐車料（乗用車500円・現金払いのみ）が必要となる。高原の拠点となる「とのみね自然交流館」では、ロケ地マップやロケ写真の展示があり、展望テラスから草原を一望できる。また、交流館の隣には名物の「平家そば処 交流庵」もある。

第1位：火山が生んだ斜面に波打つ、約38haの黄金郷

曽爾高原 （奈良県曽爾村）

倶留尊山と亀山を結ぶ西麓の斜面に広がる約38haの草原。火山活動由来のダイナミックな地形に抱かれた広大な斜面を埋め尽くすススキの群生が秋風に揺られ、夕暮れ時には斜面全体が黄金色に輝く、関西におけるススキ絶景の絶対的な横綱だ。お亀池を中心に湧き出る曽爾高原湧水群は「平成の名水百選」にも選ばれている。毎年早春の山焼きによって美しい半自然草原が守られており、秋にはお亀池周辺の遊歩道からの眺めが絶景を生み出す（※夜間の「山灯り」イベント等の実施状況は曽爾村観光協会へ要確認）。

【見頃】 10月下旬〜11月中旬

【アクセス】 名阪国道「針IC」より国道369号で約45分（または近鉄名張駅から期間限定バス等）

【行きやすさ・歩きやすさ】 ★★★★☆ お亀池を囲むように遊歩道や石畳の道が整備されており歩きやすい。ただし観光シーズンは夕方にかけて大変混雑するため、時間に余裕を持った計画がおすすめだ。

編集後記

京阪神の喧騒から少し離れ、澄み切った秋の関西ロードを愛車や列車で駆け抜ける。奈良の大和高原から播磨の山々、和歌山の紀伊山地へと広がるススキの波濤は、私たちの心を無心にさせてくれる最高のセラピーだ。

めまぐるしい日常を少しだけ忘れさせてくれるこの10月下旬から11月にかけての絶景シーズンは、1年のうちでも本当に貴重な黄金のひとときである。ぜひ、関西ならではの壮大な「黄金の海原」へと足を延ばしてみてほしい。

お出かけの際は、各自治体や観光協会の公式ホームページ等でリアルタイムの開花情報やアクセス・駐車場の規制情報をチェックしつつ、西日に照らされてススキの穂が一番美しく輝く夕方の時間帯を狙って訪れるのが大正解だ。