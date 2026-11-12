≒JOY（ニアジョイ） どらい部 第36回
【日帰りおでかけ】週末は千葉県野田市へ！ しょうゆ工場見学＆名物ホワイト餃子で心もお腹も満たされる休日
アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」のメンバーが、遊んで食べての日帰りドライブを楽しむ「ニアジョイ どらい部」。今回は江角怜音（えすみ れのん）さんと山田杏佳（やまだ ももか）さんが、首都高から常磐道を経由して流山ICへ。“しょうゆのまち”千葉県野田市で、しょうゆ工場の見学と、地元で愛される名物餃子を満喫してきました。
今月のドライブカー
ホンダ「ステップワゴン e:HEV SPADA・BLACK EDITION」
今回のドライブカーはホンダのミニバン「ステップワゴン」の特別仕様車「e:HEV SPADA・BLACK EDITION」です。最上級グレードの専売だったBLACK EDITIONの世界観を、「e:HEV SPADA」にも広げたモデルで、グリルやサイドシル、テールゲートにブラッククロームメッキ加飾を施し、ベルリナブラックの16インチアルミや黒のドアミラーカバーで精悍さを強めています。
さらにマルチビューカメラシステムやアダプティブドライビングビーム、2列目シートヒーターも追加。燃費も19.6km/L（WLTCモード）と、このサイズにしてはかなり良い数値。価格は418万5500円とベース車比18万7000円高ですが、装備内容を考えればお買い得の1台です。
山田さんの“推し豆乳”もキッコーマン！
しょうゆ工場へいざ潜入
最初に訪れたのは、キッコーマン食品野田工場の中にある「キッコーマンもの知りしょうゆ館」。しょうゆができるまでを、実際の工場を見ながら学べる見学施設です（完全予約制・入館無料）。
実はこの日、一番テンションが上がっていたのが山田さん。キッコーマンの「至福のごほうび 豆乳飲料 白桃アールグレイ」が大好きで、1日2本のペースで飲んでいるのだそう。「コンビニでちまちま買ってられない！ と思って、箱買いの定期便にしてるんです」という正真正銘のファンです。大好きな豆乳と同じ会社の工場と知って、うれしそうです。
まずは映像でしょうゆづくりを予習してから、ガイドの佐藤さんの案内で工場内へ。しょうゆの原料は、大豆、小麦、食塩のたった3つ。そこにこうじ菌などの微生物が働き、半年ほどかけて発酵・熟成が進むことで、しょうゆ独特の色・味・香りが生まれるのだそうです。
「菌を入れて作るのが衝撃でした！」（江角さん）
しょうゆこうじに食塩水を混ぜたものが「もろみ」です。見学コースでは、熟成段階の違うもろみの香りをかぎ比べることもできます。仕込んで間もないもろみに「豆の匂いだ！」と驚いた2人も、熟成が進んだものには「いつものしょうゆだ！」と声をそろえていました。しょうゆを搾ったあとに残る「しょうゆかす」の香りには、「すごい！ 匂いだけで味がする」とびっくり。
見学者だけのお楽しみ、しょうゆソフトクリーム
見学のあとのお楽しみが、館内の「まめカフェ」。見学者だけが利用できるカフェで、牛乳ベースの「しょうゆソフトクリーム」と、豆乳ベースの「豆乳しょうゆソフトクリーム」（各300円、ハーフサイズ200円もあり）を座って食べることができます。
しょうゆの塩味が甘みを引き立て、キャラメルのような味わいになるのだそう。なるほど、スイカに塩をかけると甘く感じるのと同じ原理ですね。江角さんも山田さんも「すごくおいしい！」と満面の笑み。正直なところ、しょうゆソフトクリームと豆乳しょうゆソフトクリームの違いを見分けるのは、かなり難しい！ ところが豆乳好きの山田さんは、「豆乳のほうがしょうゆの味をより感じる！」と鋭く指摘。豆乳のほうがさっぱりしているぶん、しょうゆの味が際立つのかもしれません。
お城みたい！ 宮内庁に納めるしょうゆの「御用蔵」
工場の敷地内にある「御用蔵（ごようぐら）」にも立ち寄りました。宮内庁に納めるしょうゆを、今も杉の木桶を使って人の手で仕込んでいる醸造所です。接着剤を使わずに組み上げる木桶は、今では作れる職人さんもほとんどいないそうです。お城のような外観に、2人は「すごーい！」。もの知りしょうゆ館の見学を予約すると、あわせて見学できます。
キッコーマンもの知りしょうゆ館
住所：千葉県野田市野田110 キッコーマン食品野田工場内
電話番号：04-7123-5136
営業時間：9:00～16:00（12:00～12:45は昼休み）
※見学は完全予約制。前日までにウェブサイトまたは電話で予約
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