秋が深まり、日本各地から美しい紅葉便りが届く季節となった。東海エリアの紅葉といえば、愛知県の「香嵐渓」が圧倒的な知名度を誇るが、あまりの混雑や大渋滞に二の足を踏んでしまうドライバーや旅好きも少なくないはずだ。

そこで今回は、香嵐渓の激しい渋滞を避けやすいエリアを中心に、3年ぶりに復活を遂げた幻想的な「水鏡（逆さ紅葉）」や「桜と紅葉の共演」など、一枚の写真でその美しさが伝わる東海・中部の珠玉の5スポットを厳選してお届けしよう。

なお、本記事でご紹介する名所の中には、今シーズンの見頃の終盤に差し掛かっているスポットや、期間限定のイベント・事前予約制を導入している場所も含まれる。お出かけの際は、必ず事前に公式サイト等で最新の色づき状況や入場・駐車のルールをご確認いただきたい。観光地としての賑わいから一歩踏み出し、カメラやスマホのレンズを向けたくなる絶景に出会う大人の秋旅へ出かけよう。

東海・中部の秋景色で味わう、旅の3つの魅力

1. 渋滞を避けて感動に出会う、大人の穴場スポット巡り

有名すぎる観光地の巨大な混雑や大渋滞を巧みに避け、知る人ぞ知るロケーションや今年ならではの話題のスポットで静かに、かつ深く秋の気配を満喫できる。自分のペースでシャッターを切り、風景とじっくり向き合えるのが最大の贅沢だ。

2. 3年ぶりの復活「水鏡」や「桜と紅葉の共演」など、視覚を揺さぶる風景美

今年3年ぶりに夜間ライトアップが再開される曽木公園の完璧なリフレクションや、春の季語である桜が秋の紅葉と同時に咲き誇る奇跡的な景色など、土地が織りなす唯一無二の絶景を網羅している。

3. 歴史の参道からエメラルドグリーンの秘境まで、変化に富んだルート

愛知・岐阜・静岡にまたがり、歴史ある石段の参道から、国宝を抱く古刹の庭園、そしてエメラルドグリーンの湖面に架かる吊橋まで、変化に富んだ散策路をスマートに巡ることができる。

東海・中部の知る人ぞ知る紅葉名所Best5

第5位：東海の名刹が誇る、国宝と心字池の絶景水鏡

虎渓山永保寺（岐阜県多治見市）

1313年頃に夢窓疎石によって開創された歴史ある禅寺。観音堂と開山堂の2棟が国宝に指定されており、美しい庭園は国の名勝となっている。心字池の周囲を彩る紅葉が水面に鏡のように映し出される様子は、曽木公園とはまた異なる気品に満ちた「水鏡」の美しさを教えてくれる。

さらに、本堂前には市の天然記念物である樹齢約700年の大イチョウがそびえ、赤と黄色の鮮やかなコントラストを楽しめる。なお、臨済宗南禅寺派の修行道場でもあるため、10名以上の団体で拝観する場合は事前の予約が必要となる。

【見頃・ピーク】 11月中旬〜11月下旬（気候により前後する場合あり）

【おすすめビューポイント】 心字池に架かる無際橋と国宝・観音堂の周辺。池に映るリフレクションは息を呑む美しさ。

【混雑予想】 拝観無料で開放されており、岐阜県内でも屈指の人気を誇る名刹のため日中は参拝客で賑わう。

【所要時間目安】 約1時間

【公式情報】多治見市観光協会 公式サイト

https://www.tajimi-kankou.jp/

【アクセス】 中央自動車道「多治見IC」より車で約5分

第4位：春と秋が同時に訪れる、奇跡のコラボレーション

小原の四季桜（愛知県豊田市）

豊田市小原地区に広がる、春と秋の年2回花を咲かせる珍しい「四季桜」。秋の深まりとともに、山を赤く染め上げる紅葉と、可憐な薄紅色の約1万本の四季桜が同じ視野の中で見事に共演する。全国的にも珍しい品種の競演が生み出す、季節の枠を超えたファンタジックな景観が広がる。

【見頃・ピーク】 11月中旬〜11月下旬（気候により前後する場合あり）

【おすすめビューポイント】 小原ふれあい公園周辺など、桜のピンクと紅葉の赤が重なり合う一角。

【混雑予想】 香嵐渓と同じ豊田市内にあり、周辺道路の混雑には注意が必要。見頃の週末は駐車場周辺も混み合うため、午前中の早い時間帯がおすすめ。

【所要時間目安】 約1時間〜1時間半

【公式情報】豊田市観光公式サイト（小原四季桜）

https://www.tourismtoyota.jp/

【アクセス】 東海環状自動車道「豊田藤岡IC」より国道419号経由で約20km（約25分）

第3位：神域の静寂と自然の造形美が息づく霊山

鳳来寺山（愛知県新城市）

古くから山岳信仰の聖地として知られる霊山で、山全体が国の名勝・天然記念物に指定されている。中腹の鳳来寺へと続く参道には、歴史ある石段が続き、愛知県の県鳥であり「声の仏法僧」として知られるコノハズクの棲む森としても有名。樹齢約800年・高さ約60mの日本有数の高さを誇る「傘杉」の巨樹や、徳川家康の父・広忠の祈願に由来し、徳川家光の発願によって創建された（完成は家綱の代）「鳳来山東照宮」の社殿が秋の深まりに映える。

【見頃・ピーク】 11月中旬〜12月上旬（気候により前後する場合あり）

【おすすめビューポイント】 石段の参道途中から見上げる木々のトンネル、および東照宮境内からの眺望。

【混雑予想】 参道は階段が続くため観光客の足並みが散らばり、境内や駐車場以外は比較的落ち着いて歩くことができる。

【所要時間目安】 往復約2.5〜3時間（石段の歩行含む。旧鳳来寺山パークウェイ経由の山頂駐車場を利用すれば本堂まで徒歩約15分に短縮可能）

【公式情報】新城市観光協会 公式サイト

https://www.shinshirokankou.com/

【アクセス】 新東名高速道路「新城IC」より車で約25分

第2位：エメラルドグリーンの湖面に架かる、秘境の吊橋

寸又峡・夢の吊橋（静岡県川根本町）

南アルプスの麓に位置する寸又峡の秘境スポット。長さ約90m、高さ約8mの細い吊橋が、神秘的なエメラルドグリーンに輝く大間ダムの湖面を跨ぐように架かっている。橋の前後には急な階段の登り下りがあり、橋の中央まで歩を進めると、眼下に広がる湖面の色合いと、両岸を覆い尽くす色鮮やかな紅葉のパノラマが展開する。かつての千頭森林鉄道の廃線跡を利用した遊歩道を歩きながら、絵画のような絶景に出会うことができる。

【見頃・ピーク】 11月中旬中心（※週末公開時は終盤の11月下旬へ向かう時期）

【おすすめビューポイント】 夢の吊橋の中央付近からの眺め、および対岸の高台から橋全体と紅葉を捉えるアングル。

【混雑予想】 全国的な人気を誇るため、紅葉シーズンは日中に最大2〜3時間待ちが発生する場合もある。一度に渡れる人数が10人までに制限されており、夕方以降は暗くなるため朝一番の時間帯の訪問が鉄則。

【所要時間目安】 駐車場より遊歩道（プロムナードコース）で片道約30分

【公式情報】川根本町観光協会 公式サイト

https://okuooi.gr.jp/

【アクセス】 新東名高速道路「島田金谷IC」より車で約90分

第1位：3年ぶりの復活を遂げた、漆黒の闇に浮かぶ幻想の水鏡

曽木公園（岐阜県土岐市）

広大な自然公園で、大小8つの池の周りに植えられた約300本のモミジやイチョウが秋の盛期に彩られる。かつて地元有志により25年間親しまれながらも休止していた夜間ライトアップが、新しい運営体制のもとで3年ぶりに待望の復活を果たす。風のない夜、水面が鏡のように完璧な反転世界を描き出し、漆黒の闇の中に紅く燃え盛る「逆さもみじ」が浮かび上がる光景は、今年絶対に見逃せないハイライトだ。

【見頃・ピーク】 11月中旬〜11月下旬（気候により前後する場合あり）

【注目のトピックス】 昼間のもみじ祭りは11月14日〜29日に開催され（11:00〜16:00、入場無料）、逆さもみじの夜間ライトアップは11月21日〜23日の3日間限定（17:00〜20:00）で実施される。

ライトアップ期間中は協力金として1人500円が必要となるが、有料駐車場を利用する場合は駐車料金が協力金に充てられるため、別途の負担は不要。駐車場は、昼間は土日が有料（バーデンパークSOGIの利用者は無料）、夜間ライトアップ時は完全予約制（1台2,000円・予定）となっており、事前の手配が必須。なお、送迎のみの場合の乗降は、バーデンパークSOGIのロータリー限定。

【おすすめビューポイント】 公園中央の池のほとり。水面に映るリフレクションを狙うカメラマンのベストポジション。

【混雑予想】 待望の復活となるため週末を中心に賑わうが、予約制駐車場の導入により周辺の渋滞と路上駐車を抑える運営を目指している。

【所要時間目安】 約45分〜1時間

【公式情報】曽木公園 もみじ祭り公式サイト

https://sogi-momiji.com/

【アクセス】 東海環状自動車道「土岐南多治見IC」より車で約20分

編集後記

紅葉をただ「綺麗だな」と眺めるだけでも心は満たされるが、そこに土地の歴史や、今年「3年ぶりの復活」を遂げた曽木公園の夜間ライトアップといったストーリーを重ねてみると、景色はまったく違った表情を見せ始める。

多治見の古刹で静かに水面を染める永保寺の国宝と大イチョウであり、豊田の山里でひそやかに咲く小原の四季桜。新城の霊山で歴史の重みを感じさせる鳳来寺山の石段であり、南アルプスの麓にエメラルドグリーンの輝きを放つ寸又峡の夢の吊橋。

そして、土岐の公園で3年ぶりに復活を遂げた曽木公園の逆さもみじである。 有名すぎる大名所の大渋滞を賢く回避するなら、名古屋から中央道や東海環状道を使って東濃エリアへ足を延ばすのが賢い選択だ。特に曽木公園の幻想的な夜間ライトアップが実施されるこの3連休（11月21日〜23日）限定で、「昼は国宝の永保寺で幽玄な庭園美に浸り、夜は曽木公園の復活した逆さもみじに酔いしれる」といった東濃ルート（※夜間駐車場は要事前予約）が実現できる。

香嵐渓とは逆方向で渋滞を避けやすいこのルートを活用し、最高潮の秋景色を堪能してみてはいかがだろうか。今年の11月のお出かけ前には、必ず各公式サイト等で最新の色づき状況を確認したうえで、カメラを片手に知る人ぞ知る東海・中部の極上の隠れ名所へ出かけていただきたい。