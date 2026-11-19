日本屈指の厳寒期を迎える北海道・層雲峡へと目を向けてみよう。大雪山国立公園の雄大な自然に抱かれた層雲峡温泉では、冬の風物詩である「層雲峡温泉 氷瀑まつり」が開催される。一度は行ってみたかった層雲峡を初めて訪れた筆者だが、ちょうど着いた日の深夜から猛吹雪に。雪見の露天風呂を堪能できた。

特筆すべきは、JAL（日本航空）による大阪（伊丹）―旭川線の直行便が、2026年10月25日から1日1往復の通年運航へと移行したことだ。

伊丹を8時45分に出発する「JL2111」なら約1時間45分後の10時30分には旭川空港へ到着できる（復路は旭川11時10分発のJL2112）。関西と旭川を結ぶ通年の直行便としては、2009年以来実に17年ぶりの復活となり、関西圏からのアクセスが劇的に快適になった。冬の北海道がぐっと身近になった今こそ、この絶景を訪れない手はない。

層雲峡温泉の氷瀑まつりは北海道冬の三大まつりの一つに数えられる。「氷瀑」とは、滝から流れる水が凍ることを意味し、石狩川の河川敷を利用した約1万平方メートルの会場に、大小様々な約30基の氷の造形物、高さ約13ｍの氷の部屋や展望台、チューブすべり台、氷瀑神社などが立ち並ぶ。

氷の造形は見ごたえ抜群で7色の光でライトアップされる。期間中はステージ上で様々なイベントや花火が楽しめる。夜の美しさは「日本夜景遺産」に認定されるほど。

今回は、この氷瀑まつりの見どころをはじめ、冬の層雲峡で絶対に外せない魅力ベスト5、旅のハイライトにふさわしい極上の温泉宿「ホテル大雪」、そして直行便を活用した詳細なアクセスや開催データをあわせてお届けしよう。

「層雲峡温泉 氷瀑まつり」開催概要

開催期間：第52回 2027年1月23日（土）〜 3月7日（日）

開催時間：平日 17:00〜21:30 ／ 土日祝 11:00〜21:30（いずれは最終入場21:15）

会場：北海道上川郡上川町層雲峡温泉 特設会場（石狩川河川敷、約1万平方メートル）

入場料（協力金）：1,000円（※前回実績を基にした参考価格、2027年分は公式発表要確認）

主な問い合わせ先：

層雲峡観光協会（平日8:30〜17:30）

層雲峡観光案内所（10:30〜17:00）

公式サイト：層雲峡温泉 氷瀑まつり 公式サイト

https://sounkyo.net/hyoubaku/

層雲峡の冬を楽しむ3つのポイント

1. 17年ぶりに復活した直行便で、関西からスムーズなアクセス

2026年10月25日からスタートしたJAL伊丹―旭川線の通年運航（1日1往復）により、乗り継ぎのストレスなく北海道北部に降り立てるようになった。旭川空港からはレンタカーやバスで層雲峡へ直行でき、雪見の旅の計画がぐっと立てやすくなっている。

2. 昼と夜で全く異なる「氷の表情」を味わう

土日祝の昼営業では、太陽の光に照らされて氷や巨大なツララが青白く神秘的に輝く様子を楽しめる。一方、夜になると日本夜景遺産にも認定された幻想的な世界へと変貌し、カラフルな7色の光が氷像やトンネルを美しくライトアップする。

3. 五感で楽しむ氷の建造物と極寒の温もり

石狩川の河川敷に広がる特設会場には、丸太の骨組みと水をかけて作られた氷の建造物が並ぶ。頭上にシャンデリアのようなツララが下がる氷のトンネルや、極寒の中で味わう熱燗、冬の夜空を彩る花火など、五感すべてで冬の北海道を堪能できる。

北海道・層雲峡の冬の魅力ベスト5（会場内マップ・歩きやすさガイド）

※会場内の氷像の配置や構成は年により異なります。実際のレイアウトは現地でご確認ください。

第5位：氷で作られた神聖な空間でご利益を祈願

氷瀑神社（ひょうばくじんじゃ）

すべて氷で作られたお賽銭箱や神玉が祀られた神秘的なスポット。氷で「滑らない」、お金が壁に張り付いて「落ちない」というユニークな言い伝えから、受験生や恋愛成就を願う参拝客で人気を集めている。

歩きやすさ・行きやすさ：足元は固められているが、お参りする場所の周囲は混雑しやすいため滑り止めに注意。

【見頃・ピーク】 氷瀑まつり開催期間中

【混雑予想】 夜のライトアップ点灯直後や週末は写真撮影の列ができるが、回転が早いため比較的手順よく参拝できる。

【所要時間目安】 約15〜20分

第4位：頭上に煌めく氷のシャンデリアと展望台

氷のトンネルと氷の展望台

丸太の骨組みに水をかけて凍らせて作り上げたダイナミックな建造物。頭上に鋭いツララがシャンデリアのように垂れ下がる。

歩きやすさ・行きやすさ：トンネル内は狭くて足元が滑りやすく、一時的に人が詰まりやすいポイント。展望台へ上がる階段やスロープ等では転倒防止に注意しながら慎重に進む。

【見頃・ピーク】 氷瀑まつり開催期間中

【混雑予想】 混雑時は譲り合って進むのが安心。

【所要時間目安】 約30分

第3位：夜空を焦がす冬の花火と、スリル満点のアトラクション

氷の滑り台と冬の夜空を彩る花火

氷で作られた特設の滑り台はスピード感とスリルが満点で大人気。さらに、澄み切った冬の夜空へと打ち上げられる花火（※前回の開催実績では毎晩実施、第52回は発表要確認）が、カラフルにライトアップされた氷像の背後で大輪の花を咲かせる。

歩きやすさ・行きやすさ：滑り台周辺や花火の観覧スペース付近は多くの人で賑わうため、周囲との接触や転倒に注意したい。

【見頃・ピーク】 氷瀑まつり開催期間中

【混雑予想】 花火の打ち上げ時間前後は会場内が最も賑わうため、少し早めの場所取りがおすすめ。

【所要時間目安】 約30〜45分

第2位：極寒のなかで味わう熱燗と、旅の記念のユニークな証

「北の氷酒場」と極寒証明書

すべてが氷でできたドーム型の空間。ここでは地酒の熱燗や酒かすココアなどを提供しており（※過去実績では土日祝中心の営業の場合あり）、マイナスの世界で温まる背徳的な美味しさを体験できる。また、記念撮影とともにその日の極寒の気温が刻まれた「極寒証明書」を発行してもらえるカウンターも併設されている。

歩きやすさ・行きやすさ：万が一寒さで避難したいときにすぐ駆け込める位置にあり、温かい飲み物で一息つける。

【見頃・ピーク】 氷瀑まつり開催期間中

【混雑予想】 酒場やカウンターはピークタイムに混み合うため、時間に余裕を持って立ち寄りたい。

【所要時間目安】 約20〜30分

第1位：厳寒の自然が織りなす、日本夜景遺産の光と氷の芸術

層雲峡温泉 氷瀑まつり メイン氷像のライトアップ

大雪山の厳しい寒さと自然の水だけを使い、何週間もかけて作り上げられる巨大な氷像群。日本夜景遺産にも認定されており、高さ約13メートルに及ぶメイン建造物やドームが、夜になると7色の色鮮やかな光でライトアップされ、幻想的な異世界へと誘う。

歩きやすさ・行きやすさ：メイン建造物の周りは夜のライトアップ点灯時間帯になると写真撮影を楽しむ観光客で大変混雑し、足元がアイスバーンになっている箇所も多いためスパイクが欠かせない。

【見頃・ピーク】 氷瀑まつり開催期間中（夜間点灯時間：17:00〜21:30）

【混雑予想】 点灯直後の17時台や土曜日の夜は賑わうため、じっくり撮影するなら閉園間際が穴場。

【所要時間目安】 約1時間〜1時間半

アクセスと現地の「歩きやすさ・装備」ガイド

関西・外部からのアクセス

飛行機：JAL大阪（伊丹）―旭川線の直行便（1日1往復）を利用。伊丹08:45発→旭川10:30着（約1時間45分）。

空港からの移動：

車・レンタカー：旭川空港から層雲峡温泉まで約90〜100分。

バス：旭川空港から路線バス等でJR旭川駅へ向かい、駅前から道北バス「層雲峡・上川行き」に乗り継いで終点「層雲峡温泉」下車（約1時間50分〜2時間10分）。JR石北本線「上川駅」からもバス・タクシーで約30分。

車（道内周遊）：旭川紋別自動車道「上川層雲峡IC」から国道39号線を約25分（無料駐車場あり）。※冬季の運転は必ずスタッドレスタイヤを装着。

現地の歩きやすさと装備の注意点

会場内（石狩川河川敷）はすべて雪と氷で固められており、ツルツルに凍結している箇所が多数あるため、スニーカーやヒールは非常に滑りやすく危険。靴底のしっかりしたスノトレや、靴に装着する「簡易滑り止め（アイススパイク等）」が必須となる（会場内の休憩所や売店でも販売あり）。

気温が氷点下10度を下回る極寒の世界になるため、耳まで隠れるニット帽、厚手の手袋、防風性の高いダウンジャケットなどの厳重な防寒着が欠かせない。

旅のハイライト：極上の雪景色と温泉に浸かる名宿

ホテル大雪 ONSEN & CANYON RESORT（層雲峡温泉）

層雲峡温泉街でもっとも高台に位置し、大雪山国立公園の雄大な自然と渓谷を望む老舗リゾートホテル。泉質は単純硫黄泉。

昭和29年（1954年）の創業以来、層雲峡とともに歩んできた当館は、西洋の山荘に倣い、木材をふんだんに使った山荘風の宿としてスタートした。冬は大浴場から氷瀑まつりの会場を眺められるロケーションが魅力。

和モダンに洗練された客室や、約100種類の北海道ビュッフェ（夕食時はドリンク飲み放題）に加え、山岳リゾートとして大雪山の自然を身近に感じる滞在が楽しめる。70周年には地元・上川町へ寄付を行うなど、地域とともに歩む取り組みも続けている。

温泉（3つの大浴場）：すべて男女別・源泉かけ流し（加水あり）。

大雪乃湯（展望大浴場）：西館7階最上階。大雪山の雄大な景色を望む展望浴場＋露天風呂。天候や位置関係によっては大浴場から氷瀑まつりの会場側を眺めることもできる。セルフロウリュ可能なサウナも併設。

チニタの湯（欧風大浴場）：3つの浴場のうち一番泉温が高め。

天華の湯（峡谷露天風呂）：渓谷を間近に望む露天風呂が魅力（※改修工事の実施期間等については現地または事前に要確認。有料の貸切風呂（1組5,005円・50分、3日前17:00までの要予約）も設定あり）。

※浴場は24時間近い入浴が可能だが、清掃時間帯（おおむね8:00〜15:00頃）に順次利用不可となる時間帯がある。

【チェックイン・アウト】 チェックイン 15:00〜 ／ チェックアウト 〜11:00（プランにより異なる場合あり）

【送迎に関する注意】 冬季は旭川駅前からの送迎バス（3日前までの事前予約推奨）、および層雲峡バス停からの個別送迎（要事前連絡・確認）が用意されているため、公共交通機関利用時は必ず事前の予約・確認を。

【公式サイト】 ホテル大雪

https://www.hotel-taisetsu.com/

【アクセス】 旭川空港から車で約90〜100分（無料駐車場完備）、旭川駅より冬季送迎バス（要予約）

編集後記

JALの大阪―旭川線が17年ぶりの通年直行便として復活した今秋、関西と北の大地の距離はぐっと縮まった。

白銀の世界へとシフトした層雲峡の「氷瀑まつり」が描き出す氷と光の芸術は、自然の厳しさと美しさが奇跡的なバランスで融合した、まさに日本が誇る冬のトポグラフィー（地形景観）だ。そして、氷点下の会場から戻った体を、ホテル大雪の展望大浴場や峡谷露天風呂の温かな湯が優しく包み込んでくれる。

今年の冬は、直行便の翼に乗り、万全の防寒と滑り止め対策をして、大雪山の懐で行われる大人の氷雪トリップに出かけてみてはいかがだろうか。