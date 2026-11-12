唐突ですが、埼玉のイルミネーションといえば「さいたま新都心」がやっぱり有名だと思うんです。実際、「さいたま新都心はイルミネーションの街」というキャッチコピーも使われているほど。その「さいたま新都心」を構成する二大スポットのひとつ、「コクーンシティ」で、毎年恒例の「コクーンシティ イルミネーション 2026」がスタートしました。

今年のテーマは「MILLION WISHES ～願いは、星になって集まる。～」。みんなの願いが星になって集まり、コクーンシティを丸ごと包み込む……というロマンチックなコンセプトになっています。埼玉在住の編集部担当としては冬の風物詩が、今年はどうなっているのか気になって仕方ない！ということで取材してきました。

今年の目玉はなんといってもクリスマスマーケット

今年いちばんの注目は、「COCOON CITY Christmas Market 2026」。12月25日までの49日間限定で、会場はコクーン 2 のコクーンひろばのほか、コクーン 3 の「けやきウォーク」、おもてなしプラザなどの屋外エリアで展開されています。営業は12時から22時（ラストオーダー21時30分）。

会場には木製のヒュッテがずらりと並び、チキンなどのクリスマスグルメやドリンク、雑貨が楽しめます。ヒュッテの前にはテーブル席も用意されていて、イルミネーションを眺めながらゆっくり過ごせる“滞在型”のマーケットになっています。アルコールまであるので、ちょっと一杯、なんて楽しみ方もアリ。

マーケットのすぐそばに立つのが、コクーンひろばのシンボルであるクスノキです。今年は従来のツリーの代わりにこのクスノキが美しいツリーとして君臨。幹から枝先まで電球色の光に包まれ、頭上にも無数のライトが張り巡らされていて、見上げると星空の中にいるような気分です。根元には星のオブジェと「COCOON CITY ILLUMINATION」のネオンサインもあり、記念撮影にもぴったりです。

さらに、ひろばでは毎日17時から30分おき（最終22時30分）に「光と音の演出ショー」を開催。音楽に合わせて光が変化する様子は、願いが星になって集まっていく様子を表現しているそうです。マーケットで一息つきながら、時間を合わせて見てみるのがおすすめですよ。

けやきウォークの入口には、マーケットの雰囲気を盛り上げる大型アーチも登場。くぐった先には幹までびっしり光をまとったケヤキ並木が続いていて、こちらもクリスマス気分たっぷりです。

なお、マーケットは 12月25日のクリスマス当日の夜で終了なので、ぜひ行きたい！という場合にはお早めに！

コクーンシティ全体がフォトスポットに！

イルミネーションはひろば以外にも、コクーン 1～3 の館外のあちこちに広がっていて、施設全体がフォトスポットのようになっています。

なかでも目を引くのが、コクーン 1「コクーンプラザ」の“光のツリー”。白い光のカーテンの内側がパープルに染まり、てっぺんの星からは放射状に光のラインが伸びる、なかなかの迫力です。クスノキの温かい電球色とは対照的な、クールな雰囲気が楽しめます。

コクーン 2 の「さくらウォーク」入口には、コクーン＝繭をイメージした円形フレームと光の階段を組み合わせたフォトスポットが登場。階段に立ってフレームに収まれば、それだけで映える一枚になります。すぐそばには雑貨のヒュッテもあり、オーナメントやスノードームがずらり。撮影ついでに、クリスマスギフトを探してみるのもいいかもしれません。

初日には宮世琉弥さんを迎えた点灯式も

ちなみに、初日の11月7日にはコクーンひろばで点灯式も開催されました。スペシャルゲストは俳優・アーティストの宮世琉弥さん。宮世さんが多くの来場者と一緒にカウントダウンを行うと、イルミネーションが一斉に点灯。光に包まれた会場を見渡しながら、宮世さんもその美しさに感嘆している様子でした。

クリスマスマーケットは 12月25日、イルミネーションは2月14日まで。冬のおでかけ先に、さいたま新都心をぜひ候補に入れてみてはいかがでしょうか？

コクーンシティ イルミネーション 2026「MILLION WISHES ～願いは、星になって集まる。～」

●期間：2026年11月7日（土）～2027年2月14日（日）

※クリスマスマーケットなど一部は12月25日（金）で終了

●点灯時間：17時～2時

●光と音の演出ショー：各日 17 時以降 30 分ごと（最終 22 時 30 分）、コクーン 2 コクーンひろば



【COCOON CITY Christmas Market 2026】

●期間：2026年11月7日（土）～12月25日（金）、12時～22時（LO21時30分）※荒天中止

●会場：コクーンシティ、さいたま新都心駅東口デッキ

●所在地：埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4-263-1

●アクセス：JR 京浜東北線・宇都宮線・高崎線「さいたま新都心駅」東口すぐ