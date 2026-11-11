あ、あんこが…、あんこが山盛りだぁぁ！！

福島県郡山市の「うすい百貨店」10階催事場にて、2026年11月18日（水）から24日（火）までの7日間、全国各地のあんこスイーツが一堂に会する催事「あんことりっぷ」が初開催されます。

東北初登場・福島県初上陸の注目ブランドから、スイーツ職人の手仕事を間近で見られる「できたて実演販売」、さらには三連休限定の「和菓子作り体験」まで、郡山にいながら全国の“あんこの旅”を満喫できる充実のラインナップです！

東北・福島初登場＆会場限定の極旨スイーツたち！

本催事の目玉は、東北・福島県で初めて販売される話題のあんこスイーツや、うすい百貨店限定の特別商品です。数量限定品も多数用意されているため、早めの来場がおすすめ！

会期中は、日替わりでお取り寄せ販売も実施されますので、お目当ての商品がある場合は、販売日時をチェックしてお出かけください。

会場では全9店舗による実演販売が行われ、とびっきりのあんこスイーツたちの、できたてならではの香りや食感を楽しめます。東京・吉祥寺の人気店「有職たい菓子本舗・天音」の羽根付きたい菓子（1個 330円）や、「銀座空也 空いろ」のイベント限定『あんバターフランス つぶ・こし』（1本 各900円）、会津若松の抹茶カフェ「濃い春」の『抹茶ラテ』（1杯 700円）など、食べ歩きやイートイン気分で味わいたいメニューが揃います。

さらに、11月21日（土）〜23日（月・祝）の三連休には、地元・福島の名店「柏屋」による『薄皮饅頭手作り体験』を開催。柏屋の半纏を着て職人気分を味わいながらオリジナルの薄皮饅頭を作り、その場で蒸し上げて持ち帰ることができます（1人4個まで／各日6回・各回定員5名／当日10時より会場内柏屋店舗にて先着受付）。

全国の魅力あふれるあんこや会場オリジナルの絶品スイーツが勢ぞろいする、和菓子ファンなら絶対に見逃せない贅沢なイベントです！

USUIで巡るあんこの世界！「あんことりっぷ」

●開催期間：2026年11月18日（水）～11月24日（火）

●営業時間：10:00～19:00（※最終日は17:00閉場）

●会場：うすい百貨店 10階催事場

●住所：福島県郡山市中町13-1