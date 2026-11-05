フリューは11月5日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5向け新作オリジナルゲームソフト『クライムライト／CRYMELIGHT』を全世界で発売。価格はパッケージ通常版が4378円、豪華版のティーパーティBOXが1万978円。ダウンロード版のスタンダードエディションが3278円、デラックスエディションが6578円だ。

発売にあわせて、本作のキャラクターデザインを手がける夜汽車さんによる発売記念描き下ろしイラストを使用したローンチトレーラーを公開。本作の発売を彩る美しく儚い特別な一枚とともに聞こえる少女たちの和やかな会話から、罪と記憶が交錯する物語、ワンダーランドで繰り広げられる少し奇妙なバトルまで、『クライムライト／CRYMELIGHT』ならではの美しくも残酷な世界を確認可能だ。

本作のコンポーザーである削除さんが手がける楽曲とともに、アリスたちのコロシアイの行方にぜひ注目してほしい。

▼ローンチトレーラー

https://youtu.be/6EBZHWbPXxk

罪に意味を与えてみせる――。

『クライムライト／CRYMELIGHT』は、死後の世界を舞台に、罪を背負った少女たちがそれぞれの過去と向きあい、自由を求めて戦うローグライクアクションゲーム。敵を倒すほどバトルが加速する「ワンダーディメンション」、5枚のスキルカードで役を組み上げる「ポーカーシステム」、背負った罪を懺悔して力へ変える成長要素により、周回ごとに異なる戦略とアクションを楽しめる。

●ストーリー

「おまえたちは、罪人だ」

ここは、死者の魂が囚われる牢獄〈ワンダーランド〉。

記憶を無くした少女は、案内人・白兎に「アリス」と命名され、ティーパーティ会場へ導かれる。

そこで“支配者である女王を倒した者だけが自由になれる”というゲームのルールを告げられる。

アリスは、謎の少女「メアリ」と手を取り、元の世界へ帰るためゲームへの参加を決意する。

戦いの中で仲間たちの“罪”に触れるたび、失われた過去が、痛みとともに目を覚まし始める。

――女王がこの世界を作った目的とは。勝者に待つものは、救いか、それとも罰か。

●ゲームの特徴

【死者の魂が囚われる牢獄「ワンダーランド」と憩いの拠点「ティーパーティ会場」】

本作では、死者の魂が囚われる牢獄「ワンダーランド」と罪を背負った少女たちの憩いの拠点「ティーパーティ会場」のふたつの世界を行き来しながら物語を進める。

「ワンダーランド」では、敵を倒すことで生じる断末魔を活かした加速アクションや、トランプ型スキルカードを収集して“役”を構築するポーカー式ビルドにより、爽快感と戦略性を兼ね備えたローグライクアクションが楽しめる。

「ティーパーティ会場」では、敵を倒すことで背負った罪を懺悔し、昇華することで強化アイテムを収集したり、キャラクターの強化ができるほか、キャラクターたちとのふとした雑談や、倒した敵にまつわる情報を鑑賞可能。

【爽快感と戦略性を兼ね備えたローグライクアクション】

“ワンダーディメンション”

敵を倒すと断末魔が弾け、青紫の空間“ワンダーディメンション”が足元に展開。空間は広がるほど能力を強化し、立ち回りを加速させていく。さらに、獲得したスキルによって拡張性や強化内容が変化し、戦い方そのものがダイナミックに変化する。

“ポーカーシステム”

トランプ型スキルカードを集め、5枚の手札で“役”を作るポーカー式ビルド。ステージクリア時に3枚のスキルカードが提示され、その中から1枚を選んで手札に加えることができる。

組みあわせが揃うほど手札の効果は強化され、一撃も立ち回りも劇的に変化。どのカードを残し、どの役を狙うか――その選択が戦いの運命を決定づける。

「クライ」シリーズ第1作『CRYSTAR -クライスタ-』が最大95％オフ！

『クライムライト／CRYMELIGHT』の発売を記念し、ダーク美少女アクション「クライ」シリーズの第1作『CRYSTAR -クライスタ-』を最大95％オフで購入できるセールを開催中。10月18日から実施中のNintendo Switch版に加え、11月5日からはPC（Steam）版もセール対象となった。

さらにPC（Steam）では、『クライムライト／CRYMELIGHT』と『CRYSTAR -クライスタ-』をセットにしたコラボバンドルも販売予定。『クライムライト／CRYMELIGHT』のローンチセールによる10％オフ、『CRYSTAR -クライスタ-』の94％オフに加え、10％のバンドル割引も適用される。

シリーズの原点となる、涙と戦う少女たちの物語を、この機会にぜひ楽しんでみよう。

※販売価格は、地域や通貨、タイトルの所有状況によって異なる場合があります。

▼購入はこちらから

Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000043080

Steam：https://store.steampowered.com/app/981750/CRYSTAR/

※対象地域、対象商品、割引率および開催期間は、プラットフォームごとに異なります。詳細は各ストアページをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：クライムライト／CRYMELIGHT

ジャンル：懺悔して強くなるローグライクアクション

販売：フリュー

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2 ／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年11月5日）

※PC（Steam）版は審査遅延の影響により発売日調整中。

価格：

【パッケージ版】

通常版：4378円

ティーパーティBOX：1万978円

【ダウンロード版】

スタンダードエディション：3278円

デラックスエディション：6578円

デラックスエディション［PC（Steam）版のみ］：6900円

CERO：C（15才以上対象）