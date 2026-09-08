フリューは9月7日、PlayStation 5／Nintendo Switch 2／PC（Steam）向けの新作ゲーム『クライムライト／CRYMELIGHT』について、ゲーム本編の冒頭から楽しめる体験版をSteamにて配信すると発表。配信日時は、2026年9月17日10時より。

さらに、9月17日より千葉・幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2026」での出展情報の詳細を公開した。

■Steamにて正式体験版が9月17日10時から配信開始！

懺悔するほど強くなる、罪と向きあうローグライクアクション『クライムライト／CRYMELIGHT』ついて、ゲーム本編の冒頭から1章のラストまでのストーリーやバトル、システムを楽しめる1.5時間～3時間以上の大ボリューム体験版を、2026年9月17日10時よりSteamにて配信開始する。

なお、現在配信中の「バトル試遊版」は、9月17日10時をもって配信を終了。まだプレイしていない人は、この機会にぜひ試遊してみてはいかがだろうか。

●2026年9月17日10時配信の体験版について

正式体験版では、「バトル試遊版」でユーザーから届いたフィードバックをもとに、さまざまな変更・改善も行っている。より詳細な内容は、Steamニュースハブに掲載のプロデューサーレターを確認しよう。

➡プロデューサーレターはこちら

■TGSでゲーム冒頭から遊べる体験版を最速試遊！ 新規ノベルティ「チャームアクセサリー」を配布決定

今回配信開始する体験版は、「東京ゲームショウ2026」でも最速で試遊できる。さらに、新規ノベルティとして、公式4コマ漫画「明るいみらいを目指し隊」に登場するアリスとメアリの可愛らしいワンシーンを使用した「特製！傘とかにつけるやつ」を配布予定だ。

このほかにも会場限定ノベルティを用意しているので、ぜひブース【09-C63】へ立ち寄ってみよう。

▼「東京ゲームショウ2026」

開催日時：

ビジネスデイ：2026年9月17日10時～17時

2026年9月18日10時～17時

一般公開日：2026年9月19日9時30分～17時

2026年9月20日9時30分～17時

2026年9月21日9時30分～16時

ブース番号：09-C63

ブース詳細：こちら

【ゲーム情報】

タイトル：クライムライト／CRYMELIGHT

ジャンル：懺悔して強くなるローグライクアクション

販売：フリュー

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2 ／PC（Steam）

発売日：2026年11月5日予定

価格：

【パッケージ版】

通常版：4378円

ティーパーティBOX：1万978円

【ダウンロード版】

スタンダードエディション：3278円

デラックスエディション：6578円

デラックスエディション［PC（Steam）版のみ］：6900円

CERO：審査予定