新規ノベルティの配布決定！ TGSの出展情報を公開
フリューの新作『クライムライト／CRYMELIGHT』の正式体験版が9月17日にSteamで配信！
フリューは9月7日、PlayStation 5／Nintendo Switch 2／PC（Steam）向けの新作ゲーム『クライムライト／CRYMELIGHT』について、ゲーム本編の冒頭から楽しめる体験版をSteamにて配信すると発表。配信日時は、2026年9月17日10時より。
さらに、9月17日より千葉・幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2026」での出展情報の詳細を公開した。
■Steamにて正式体験版が9月17日10時から配信開始！
懺悔するほど強くなる、罪と向きあうローグライクアクション『クライムライト／CRYMELIGHT』ついて、ゲーム本編の冒頭から1章のラストまでのストーリーやバトル、システムを楽しめる1.5時間～3時間以上の大ボリューム体験版を、2026年9月17日10時よりSteamにて配信開始する。
なお、現在配信中の「バトル試遊版」は、9月17日10時をもって配信を終了。まだプレイしていない人は、この機会にぜひ試遊してみてはいかがだろうか。
●2026年9月17日10時配信の体験版について
正式体験版では、「バトル試遊版」でユーザーから届いたフィードバックをもとに、さまざまな変更・改善も行っている。より詳細な内容は、Steamニュースハブに掲載のプロデューサーレターを確認しよう。
➡プロデューサーレターはこちら
■TGSでゲーム冒頭から遊べる体験版を最速試遊！ 新規ノベルティ「チャームアクセサリー」を配布決定
今回配信開始する体験版は、「東京ゲームショウ2026」でも最速で試遊できる。さらに、新規ノベルティとして、公式4コマ漫画「明るいみらいを目指し隊」に登場するアリスとメアリの可愛らしいワンシーンを使用した「特製！傘とかにつけるやつ」を配布予定だ。
このほかにも会場限定ノベルティを用意しているので、ぜひブース【09-C63】へ立ち寄ってみよう。
▼「東京ゲームショウ2026」
開催日時：
ビジネスデイ：2026年9月17日10時～17時
2026年9月18日10時～17時
一般公開日：2026年9月19日9時30分～17時
2026年9月20日9時30分～17時
2026年9月21日9時30分～16時
ブース番号：09-C63
ブース詳細：こちら
【ゲーム情報】
タイトル：クライムライト／CRYMELIGHT
ジャンル：懺悔して強くなるローグライクアクション
販売：フリュー
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2 ／PC（Steam）
発売日：2026年11月5日予定
価格：
【パッケージ版】
通常版：4378円
ティーパーティBOX：1万978円
【ダウンロード版】
スタンダードエディション：3278円
デラックスエディション：6578円
デラックスエディション［PC（Steam）版のみ］：6900円
CERO：審査予定
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※画像はすべて開発中のものです。内容・仕様は製品版と異なる場合があります。
※「CRYMELIGHT」はフリュー株式会社の商標です。
※Nintendo Switchは、任天堂の商標です。
※“PlayStation”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※© 2026 Valve Corporation. Steamは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
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