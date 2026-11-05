こりゃ安い！ 「カルビー フルグラ」950g入りがまさかの865円に【AmazonスマイルSale】

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「by Amazon カルビー フルグラ 950g」がAmazonスマイルSaleに登場！

Amazonとカルビーが共同企画した「by Amazon カルビー フルグラ 950g」が、現在開催中のAmazonスマイルSaleに登場しています。

過去価格1,412円のところ、39％オフの865円で販売中です。内容量は950gの大容量で、1gあたり約1円。毎日の朝食や軽食にフルグラを食べる人にもうれしいセール価格です。

「by Amazon カルビー フルグラ」の特徴

Amazon商品ページより

「by Amazon カルビー フルグラ」は、オーツ麦やライ麦、玄米などの穀物を丁寧に焼き上げたグラノーラに、彩り豊かなフルーツをミックスしたシリアルです。

オーツ麦やライ麦などの穀物をシート状に焼き上げてから粉砕することで、特徴的なザクザクとした食感を生み出しています。

乾燥果実にはパパイヤ、レーズン、りんご、いちごを使用。食物繊維や鉄分に加え、8種のビタミンも含まれています。

1食分50gあたりの食物繊維は4.5gで、バナナ約4本分に相当します。また、鉄分は5.0mgで、茹でたほうれん草約10食分に相当する量としています。

まとめ：毎日の朝食用に大容量フルグラをストック！

オーツ麦やライ麦などの穀物に、パパイヤやレーズン、りんご、いちごを組み合わせた「by Amazon カルビー フルグラ 950g」。食物繊維や鉄分、8種のビタミンも摂れるシリアルです。

現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、950g入りが過去価格1,412円から39％オフの865円で販売されています。

毎日の朝食にフルグラを取り入れている人は、このお得な機会に大容量パッケージを買い置きしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。