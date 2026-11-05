毎日のコーヒー、セールでまとめて確保しよう！ ネスカフェ100本入りが20％オフ

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「ネスカフェ 香味焙煎 スティック ブラック 100本」が

AmazonスマイルSaleに登場！

ネスカフェの「香味焙煎 スティック ブラック 100本」が、現在開催中のAmazonスマイルSaleに登場しています。

参考価格3,105円のところ、20％オフの2,481円で販売中です。100本入りなので、1本あたり約25円。個包装のスティックタイプで、毎日のコーヒーを手軽に楽しめる商品です。

「ネスカフェ 香味焙煎 スティック ブラック」の特徴

Amazon商品ページより

「ネスカフェ 香味焙煎 スティック ブラック」は、ネスカフェ独自の「挽き豆包み製法」を採用し、1杯ずつ淹れたての香りとコーヒー本来の味わいを楽しめるスティックコーヒーです。

丁寧に焙煎した豆から立ち昇る香りを、真空・超低温下で瞬時に凍らせて閉じ込める「真空アロマ抽出製法」も特徴。最後の一口までスッキリと澄んだ味わいが続き、苦味が苦手な人にも楽しめるとしています。

ネスレの厳しい品質検査によって厳選されたコーヒー豆を使用。ポリフェノール（クロロゲン酸類）は1本あたり300mg以上含まれています。

ホットの場合はコーヒー約2gにお湯140ml、アイスの場合はコーヒー約2gにお湯70mlと氷2～3個（70ml分）を加えて作れます。

まとめ：毎日飲むコーヒーをまとめ買い！

100本入りの大容量で、ホットにもアイスにも対応する「ネスカフェ 香味焙煎 スティック ブラック 100本」。

現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、参考価格3,105円から20％オフの2,481円で販売されています。この機会に、毎日のコーヒー用としてストックしておいてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。