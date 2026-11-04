1985年にタイトーから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションゲーム！

ハムスターは11月4日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『コンソールアーカイブス エレベーターアクション』を配信すると発表。配信日は2026年11月5日、価格は800円だ。

『エレベーターアクション』は、1985年にタイトーから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションゲーム。ゲームの目的は、スパイ（プレイヤー）をコントロールして、ある組織のビル内に隠された機密書類をすべて盗み、地下に用意してある逃走車から脱出すること。

スパイの武器は、ピストルとジャンプキックのみ。ビル内のエレベーターを駆使して、スパイをやっつけにくるガードマンをかいくぐろう。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス エレベーターアクション

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年11月5日

価格：800円

プレイ人数：1～2人

※ゲーム本編は国内版および海外版の収録となります。

© TAITO CORPORATION

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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