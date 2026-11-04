1985年にタイトーから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションゲーム！
家庭用ゲーム機版『エレベーターアクション』がSwitch 2／PS5向け「コンソールアーカイブス」で11月5日に配信！
ハムスターは11月4日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『コンソールアーカイブス エレベーターアクション』を配信すると発表。配信日は2026年11月5日、価格は800円だ。
『エレベーターアクション』は、1985年にタイトーから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションゲーム。ゲームの目的は、スパイ（プレイヤー）をコントロールして、ある組織のビル内に隠された機密書類をすべて盗み、地下に用意してある逃走車から脱出すること。
スパイの武器は、ピストルとジャンプキックのみ。ビル内のエレベーターを駆使して、スパイをやっつけにくるガードマンをかいくぐろう。
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス エレベーターアクション
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年11月5日
価格：800円
プレイ人数：1～2人
※ゲーム本編は国内版および海外版の収録となります。
© TAITO CORPORATION
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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