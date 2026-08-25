ハムスターは8月25日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『バブルボブル』を配信すると発表。配信日は、バブルンとボブルンの誕生日にあたる2026年8月26日、価格は800円だ。

『バブルボブル』は、1988年にタイトーから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションゲーム。アワはきドラゴンとなったバブルンとボブルンが、魔法使いに連れ去られたガールフレンドのベティーちゃんとパティーちゃんを助けるために冒険していく。

本作は全100面。100面クリアーして、「真のエンディング」が流れると……？

■公式番組「コンソールアーカイバー」も生配信！

2026年8月26日の19時からは、公式番組「コンソールアーカイバー」をYouTubeにて生配信！ 今回は、「バブルボブル特集」だ。

番組には、タイトーの外山氏とお林氏、そしてバブルンも登場！ ゲームの紹介や開発者を招いての開発トークなど、盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

▼YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス バブルボブル

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年8月26日

価格：800円

プレイ人数：1～2人

© TAITO CORPORATION

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”、“PlayStation”および “PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。