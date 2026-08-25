8月26日はバブルンとボブルンの誕生日！
『バブルボブル』がSwitch 2／PS5「コンソールアーカイブス」にて8月26日に配信！
ハムスターは8月25日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『バブルボブル』を配信すると発表。配信日は、バブルンとボブルンの誕生日にあたる2026年8月26日、価格は800円だ。
『バブルボブル』は、1988年にタイトーから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションゲーム。アワはきドラゴンとなったバブルンとボブルンが、魔法使いに連れ去られたガールフレンドのベティーちゃんとパティーちゃんを助けるために冒険していく。
本作は全100面。100面クリアーして、「真のエンディング」が流れると……？
■公式番組「コンソールアーカイバー」も生配信！
2026年8月26日の19時からは、公式番組「コンソールアーカイバー」をYouTubeにて生配信！ 今回は、「バブルボブル特集」だ。
番組には、タイトーの外山氏とお林氏、そしてバブルンも登場！ ゲームの紹介や開発者を招いての開発トークなど、盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
▼YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス バブルボブル
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年8月26日
価格：800円
プレイ人数：1～2人
© TAITO CORPORATION
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”、“PlayStation”および “PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります