1本でタンパク質11gが摂れる「inバープロテイン ヨーグルト」 AmazonスマイルSaleに登場

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「inバープロテイン〈ヨーグルト〉×14本」が

AmazonスマイルSaleに登場！

森永製菓の「inバープロテイン〈ヨーグルト〉」は、サクサクとしたウエハースでヨーグルトクリームをサンドしたバータイプの栄養調整食品です。

現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、過去価格2,413円のところ、11％オフの2,151円で販売されています。14本入りで、1本あたり約154円です。

「inバープロテイン〈ヨーグルト〉」の特徴

Amazon商品ページより

森永製菓の「inバープロテイン」は、おやつ感覚で栄養素を補給できるバータイプの栄養補助食品です。

「ヨーグルト」は、サクサクとしたウエハースでヨーグルトクリームをサンドした商品です。1本あたりタンパク質11gを含み、タンパク質の働きに必要なビタミンB群7種も配合しています。

また、ロカボ品質で、1本あたりのカロリーは202kcal。運動の合間だけでなく、デザートや間食にもおすすめとしています。

まとめ：手軽なタンパク質補給に14本ストック！

サクサクのウエハースとヨーグルトクリームを組み合わせた「inバープロテイン〈ヨーグルト〉」。1本でタンパク質11gとビタミンB群7種を摂取でき、運動後や小腹がすいたときの間食にも活用できます。

現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、14本入りが11％オフの2,151円、1本あたり約154円で販売中です。毎日の栄養補給に取り入れたい人は、お得なセール期間中にまとめて購入してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。