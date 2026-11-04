アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第70回
1本でタンパク質11gが摂れる「inバープロテイン ヨーグルト」 AmazonスマイルSaleに登場
2026年11月04日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「inバープロテイン〈ヨーグルト〉×14本」が
AmazonスマイルSaleに登場！
森永製菓の「inバープロテイン〈ヨーグルト〉」は、サクサクとしたウエハースでヨーグルトクリームをサンドしたバータイプの栄養調整食品です。
現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、過去価格2,413円のところ、11％オフの2,151円で販売されています。14本入りで、1本あたり約154円です。
「inバープロテイン〈ヨーグルト〉」の特徴
Amazon商品ページより
森永製菓の「inバープロテイン」は、おやつ感覚で栄養素を補給できるバータイプの栄養補助食品です。
「ヨーグルト」は、サクサクとしたウエハースでヨーグルトクリームをサンドした商品です。1本あたりタンパク質11gを含み、タンパク質の働きに必要なビタミンB群7種も配合しています。
また、ロカボ品質で、1本あたりのカロリーは202kcal。運動の合間だけでなく、デザートや間食にもおすすめとしています。
まとめ：手軽なタンパク質補給に14本ストック！
サクサクのウエハースとヨーグルトクリームを組み合わせた「inバープロテイン〈ヨーグルト〉」。1本でタンパク質11gとビタミンB群7種を摂取でき、運動後や小腹がすいたときの間食にも活用できます。
現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、14本入りが11％オフの2,151円、1本あたり約154円で販売中です。毎日の栄養補給に取り入れたい人は、お得なセール期間中にまとめて購入してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第252回
グルメ旬の岩手県遠野産ホップを楽しめる「一番搾り とれたてホップ生ビール」がAmazonスマイルSaleで12％オフ！
-
第235回
グルメレンジで手軽に欧風カレー！ S&B「ホテル・シェフ仕様」8食分が503円オフ
-
第234回
グルメ忙しい日のごはん、これでよくない？ 「キーマカレーメシ スパイシー」6個セットが1500円
-
第233回
グルメ無性に食べたくなるスガキヤの味を自宅で！ 「カップSUGAKIYAラーメン」4個セットが3割引
-
第231回
グルメ自宅で「一蘭」のとんこつラーメンを楽しめる!? 5食セットが18％オフ
-
第230回
グルメブラックコーヒーを常備したいならAmazonでまとめ買い！ 「ドトール ブラック」24本が495円オフ
-
第229回
グルメやっぱり買いだめするカップ麺はガッツリ系よ！ 「明星 ぶぶか油そば」12個が659円オフ
-
第228回
グルメワンタン入りの大盛ラーメンを常備！ 「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」12個がセール中
-
第227回
グルメツーンとくるからしマヨがクセになる！ 「明星一平ちゃん夜店の焼そば 大盛」12個が640円オフ
-
第226回
グルメ炭酸水24本にTシャツまでついてくる！ 「ウィルキンソン」のセットが3,033円オフ
-
第225回
グルメ朝も仕事中もブラック派に！ タリーズの缶コーヒー30本がセール中、1本あたり約87円
- この連載の一覧へ