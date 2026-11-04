アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第69回
ガッツリ食べたい日に！「日清焼そばU.F.O. 大盛」12個がAmazonスマイルSaleで939円引き
2026年11月04日 19時00分更新
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「日清焼そばU.F.O. 大盛 167g×12個」がAmazonスマイルSaleに登場！
濃厚ソースと食べごたえのある麺が特徴の「日清焼そばU.F.O. 大盛 167g×12個」が、AmazonスマイルSaleに登場しています。
現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、参考価格3,862円のところ、24％オフの2,923円で販売中です。12個入りで、1個あたり約244円。
「日清焼そばU.F.O. 大盛」の特徴
Amazon商品ページより
「日清焼そばU.F.O. 大盛」は、1976年に発売されたロングセラーブランド「日清焼そばU.F.O.」の大盛りサイズです。通常サイズの100gよりも多い麺量130gで、食べごたえのある仕上がりです。
コシの強さが特徴の中太麺に合わせるのは、ローストした香りが立つ濃厚ソース。ソースとポークのうまみに加え、酸味やスパイス感も特徴としています。
具材には大切りキャベツと炒めた豚肉を使用。別添の青のりと紅生姜のふりかけも付いています。お湯の目安量は460mlで、常温保存が可能です。
まとめ：大盛りU.F.O.をまとめてストック！
濃厚ソースとコシのある中太麺を楽しめる「日清焼そばU.F.O. 大盛 167g×12個」。麺量130gの大盛りサイズが12個入っているので、しっかり食べたい日の昼食や夜食用にストックしておける商品となっています。
現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、24％オフの2,923円、1個あたり約244円で販売されています。おなじみのU.F.O.をお得にまとめ買いできるこの機会を、ぜひチェックしてみてください。
※価格は税込み表記です。
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