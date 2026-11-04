アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第68回
個包装だからオフィスにも便利！ 「ネスカフェ ゴールドブレンド」スティック100本入りがセール中
2026年11月04日 18時00分更新
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「ネスカフェ ゴールドブレンド スティックコーヒー 100本 カフェラテ」が
AmazonスマイルSaleに登場！
「ネスカフェ ゴールドブレンド スティックコーヒー 100本 カフェラテ」は、手軽にカフェラテを楽しめるスティックタイプのインスタントコーヒーです。
現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、参考価格3,871円のところ、21％オフの3,044円で販売されています。100本入りのため、1本あたり約30円です。
「ネスカフェ ゴールドブレンド スティックコーヒー カフェラテ」の特徴
Amazon商品ページより
「ネスカフェ ゴールドブレンド スティックコーヒー カフェラテ」は、「ネスカフェ ゴールドブレンド」をベースに、クリーマーと甘さをバランスよくミックスしたカフェラテタイプのスティックコーヒーです。コーヒーの香りとコクにミルクのまろやかさを加えた味わいが特徴です。
ネスカフェ独自の「挽き豆包み製法」を採用。微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込むことで、淹れたての香りとコーヒー本来の味わいを楽しめるといいます。
1杯分ずつ使える個包装のスティックタイプで、計量する必要がありません。100本入りの大容量パッケージなので、自宅での毎日のコーヒー習慣はもちろん、オフィスでの利用にも適しています。
まとめ：毎日のカフェラテをお得にストック！
お湯を注ぐだけで手軽に作れる「ネスカフェ ゴールドブレンド スティックコーヒー 100本 カフェラテ」。個包装で保管や持ち運びもしやすく、毎日コーヒーを飲む人にとってはうれしい大容量タイプです。
現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、21％オフの3,044円、1本あたり約30円で購入できます。この機会に、毎日のコーヒータイムに備えてまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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