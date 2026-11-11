クルトン大盛すぎぃ！ ドンキ「増量企画」で爆盛り→狂盛りに！ もはやサラダが見えない

ドン・キホーテは11月1日より、弁当・惣菜ブランド「偏愛めし」の誕生3周年を記念した「偏愛めし大増量祭」を開催中です。



本日11月11日から、第2弾商品として「にんにく最香！にんにく最高！にんにくチキン弁当」「狂盛りクルトンサラダ」が登場。

ドンキ「偏愛めし大増量祭」2品が本日発売

いずれも通常発売されている「偏愛めし」をさらに増量させた商品です。

■偏愛めし大増量祭 第2弾：11月11日～20日

▲にんにく最香！にんにく最高！にんにくチキン弁当 538円

通常商品の「最香チキン弁当」をベースに、にんにくの香りを約200％にアップ。

フライドガーリックに加え、香りを引き立てるボイルガーリックを追加でトッピング。通常商品にもにんにくを約1玉分使用しており、さらににんにくを増量しています。

▲狂盛りクルトンサラダ 430円

通常商品の「爆盛りクルトンサラダ」からクルトンを約30％増量。

従来の大きめのクルトンに加え、ベーコン＆ガーリックパウダー味のクルトンを追加。クルトンのザクザクとした食感を売りにしたサラダです。

クルトン爆盛り→狂盛りに！

もともと「爆盛り」だったクルトンサラダが、さらに増量して「狂盛り」に！ クルトンが多すぎて、もはやサラダが見える気配がしません



ドンキらしい振り切った企画。これは食べてみたい（笑）。



※価格は税込み表記です。