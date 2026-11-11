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クルトン大盛すぎぃ！ ドンキ「増量企画」で爆盛り→狂盛りに！ もはやサラダが見えない

2026年11月11日 13時30分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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　ドン・キホーテは11月1日より、弁当・惣菜ブランド「偏愛めし」の誕生3周年を記念した「偏愛めし大増量祭」を開催中です。

　本日11月11日から、第2弾商品として「にんにく最香！にんにく最高！にんにくチキン弁当」「狂盛りクルトンサラダ」が登場。

ドンキ「偏愛めし大増量祭」2品が本日発売　

　いずれも通常発売されている「偏愛めし」をさらに増量させた商品です。

■偏愛めし大増量祭 第2弾：11月11日～20日

▲にんにく最香！にんにく最高！にんにくチキン弁当　538円

　通常商品の「最香チキン弁当」をベースに、にんにくの香りを約200％にアップ。

　フライドガーリックに加え、香りを引き立てるボイルガーリックを追加でトッピング。通常商品にもにんにくを約1玉分使用しており、さらににんにくを増量しています。

▲狂盛りクルトンサラダ　430円

　通常商品の「爆盛りクルトンサラダ」からクルトンを約30％増量。

　従来の大きめのクルトンに加え、ベーコン＆ガーリックパウダー味のクルトンを追加。クルトンのザクザクとした食感を売りにしたサラダです。

クルトン爆盛り→狂盛りに！

　もともと「爆盛り」だったクルトンサラダが、さらに増量して「狂盛り」に！ クルトンが多すぎて、もはやサラダが見える気配がしません

　ドンキらしい振り切った企画。これは食べてみたい（笑）。
 

※価格は税込み表記です。

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