てんやに「蟹と帆立」のごちそう天丼！ 冬限定、これは豪華！

天丼チェーン「てんや」は11月12日から、冬限定メニュー「蟹と帆立の冬幸天丼」を販売します（一部店舗を除く）。

てんやに冬のごちそう天丼！

ずわい蟹＆北海道産帆立を一度に味わう「蟹と帆立の冬幸天丼」が登場

「蟹と帆立の冬幸天丼」は、ずわい蟹と北海道産帆立を中心に、海老や野菜の天ぷらを組み合わせた一杯です。

持ち帰り用の弁当や、小藪そばとのセットも用意します。販売期間は2027年1月中旬までの予定です。

▲蟹と帆立の冬幸天丼（みそ汁付） 1260円

ずわい蟹、北海道産帆立、海老、春菊と紅芯大根のかき揚げ、れんこん、はじかみを盛り合わせた天丼です。

ふっくらとした身と上品な甘みが特徴のずわい蟹、肉厚で豊かな旨みを持つ北海道産帆立を使用。春菊の風味と紅芯大根の甘みを組み合わせたかき揚げや、シャキッとした食感のれんこんも楽しめます。

▲蟹と帆立の冬幸天丼と（小）藪そばサービスセット（みそ汁付） 1570円

▲蟹と帆立の冬幸天丼弁当（お新香付） 持ち帰り1260円／デリバリー1700円

冬限定「てんや流 つけそば」も登場

このほか、冬限定メニューとして、温かいつけ汁で天ぷらと藪そばを楽しむ「てんや流 つけそば」も販売します。

▲てんや流 鴨つけそば 1190円

海老、れんこん、大葉の天ぷらと藪そばを、温かい鴨つけ汁につけて食べる一品です。

つけ汁には大きめにカットした鴨肉が入り、鴨の旨みが広がる味わいとしています。うどんへの変更も可能です。

▲てんや流 カレーつけそば 990円

海老、れんこん、大葉の天ぷらと藪そばを、温かいカレーつけ汁で楽しめます。カレーにつゆやだし醤油を合わせたつけ汁が特徴です。

冬の味覚を一杯に！蟹と帆立の天丼を味わおう

蟹と帆立の海鮮に加え、野菜のかき揚げやれんこんなど、食材ごとの味わいや食感の違いも楽しめそうですね！



冬ならではの天丼を味わいに、てんやへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年11月12日

・終了日：2027年1月中旬（予定）

※価格は税込み表記です。