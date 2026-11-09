11月11日は「チーズの日」！ セブンに濃厚チーズスイーツ、これはおいしそう

セブン‐イレブンは11月11日の「チーズの日」に合わせ、チーズを使ったスイーツ2品「なめらかチーズプリン＆カラメルムース」と「ぽよもっち チーズクリーム」を順次発売します。
セブン‐イレブンにチーズスイーツ2品が登場！
なめらかプリンに、もっちり食感の新作
今回の新商品は、チーズプリンとカラメルムースを重ねた2層仕立ての商品と、チーズソースやクリームチーズを使ったクリームをもっちりとした生地で包んだ商品です。
▲なめらかチーズプリン＆カラメルムース 270円
発売日：11月3日～順次
販売エリア：栃木県、群馬県を除く全国
濃厚なチーズプリンにカラメルムースを重ねた2層仕立てのスイーツです。チーズのコクとなめらかな舌触りに、ふんわりとしたムースを組み合わせています。
最後のひと口まで贅沢なハーモニーを堪能できるといいます。
▲ぽよもっち チーズクリーム 205円
発売日：11月10日～順次
販売エリア：北海道、東北、茨城県一部、埼玉県一部、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、近畿、中国、四国、九州
※静岡県、山梨県は11月17日～順次
丸みのある見た目と、もっちりとした独自の生地が特徴の新食感スイーツです。中には、モッツァレラチーズをベースにしたチーズソースと、コク深いクリームチーズを合わせた甘じょっぱいクリームを包んでいます。
▲（販売中）とろ生食感クリーミーチーズケーキ 302円
販売エリア：沖縄県を除く全国
また、定番商品「とろ生食感クリーミーチーズケーキ」も販売しています。
2種類のクリームチーズとクリームを使用したチーズケーキです。濃厚ながらもさっぱりと食べられる味わいで、なめらかな口当たりととろける食感が特徴です。
11月11日「チーズの日」をお忘れなく
チーズのコクを楽しみたい人はもちろん、食感の違いを楽しみたい人にも気になるラインアップ。
11月11日の「チーズの日」に合わせて、セブン‐イレブンのスイーツコーナーをチェックしてみてはいかがでしょうか！
・発売日：2026年11月3日
・発売日：2026年11月10日
※価格は税込み表記です。
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