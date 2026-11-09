11月11日は「チーズの日」！ セブンに濃厚チーズスイーツ、これはおいしそう

セブン‐イレブンは11月11日の「チーズの日」に合わせ、チーズを使ったスイーツ2品「なめらかチーズプリン＆カラメルムース」と「ぽよもっち チーズクリーム」を順次発売します。

セブン‐イレブンにチーズスイーツ2品が登場！

なめらかプリンに、もっちり食感の新作

今回の新商品は、チーズプリンとカラメルムースを重ねた2層仕立ての商品と、チーズソースやクリームチーズを使ったクリームをもっちりとした生地で包んだ商品です。

▲なめらかチーズプリン＆カラメルムース 270円

発売日：11月3日～順次

販売エリア：栃木県、群馬県を除く全国

濃厚なチーズプリンにカラメルムースを重ねた2層仕立てのスイーツです。チーズのコクとなめらかな舌触りに、ふんわりとしたムースを組み合わせています。

最後のひと口まで贅沢なハーモニーを堪能できるといいます。

▲ぽよもっち チーズクリーム 205円

発売日：11月10日～順次

販売エリア：北海道、東北、茨城県一部、埼玉県一部、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、近畿、中国、四国、九州

※静岡県、山梨県は11月17日～順次

丸みのある見た目と、もっちりとした独自の生地が特徴の新食感スイーツです。中には、モッツァレラチーズをベースにしたチーズソースと、コク深いクリームチーズを合わせた甘じょっぱいクリームを包んでいます。

▲（販売中）とろ生食感クリーミーチーズケーキ 302円

販売エリア：沖縄県を除く全国

また、定番商品「とろ生食感クリーミーチーズケーキ」も販売しています。

2種類のクリームチーズとクリームを使用したチーズケーキです。濃厚ながらもさっぱりと食べられる味わいで、なめらかな口当たりととろける食感が特徴です。

11月11日「チーズの日」をお忘れなく

チーズのコクを楽しみたい人はもちろん、食感の違いを楽しみたい人にも気になるラインアップ。

11月11日の「チーズの日」に合わせて、セブン‐イレブンのスイーツコーナーをチェックしてみてはいかがでしょうか！

・発売日：2026年11月3日

・発売日：2026年11月10日



※価格は税込み表記です。