ファミマに「パンどろぼう」が初登場！ 描き下ろしパッケージのコラボパン2種＆限定グッズも

ファミリーマートは11月10日より、絵本シリーズ「パンどろぼう」とのコラボキャンペーン「パンどろぼう×ファミリーマート ～いとしい いとしい ファミマのパン～」を全国約1万6500店舗で開催します。

「パンどろぼう」は、シリーズ累計発行部数620万部を突破した児童書シリーズです。

今回のキャンペーンでは、コラボパンの販売に加え、パンを3個購入するともらえるグッズ企画や、ファミペイを使ったゲーム、限定グッズ、ファミマプリントでのシール販売など、さまざまな企画を実施します。

ファミマに「パンどろぼう」が初登場！

限定パッケージのコラボパンとフルーツカップが登場

「パンどろぼう」作者の柴田ケイコさんが描き下ろしたイラストを使用した限定パッケージのパン2種類が登場します。

2商品とも11月10日発売で、全国の店舗で取り扱います。沖縄県では仕様と価格が異なります。メープルケーキは九州地区を除く全国で販売します。

▲木の実のパン・オ・ショコラ 198円

なめらかなチョコとクラッシュアーモンドを包んで焼き上げたパン・オ・ショコラです。表面にはスライスアーモンドをトッピングしています。

パッケージには、ファミマルベーカリーのロゴ入りコンビニ袋を持ったパンどろぼうをデザインしています。

▲メープルケーキ 168円

粒状のメープルフィリングをトッピングした、しっとりとした食感のメープル味のケーキです。九州地区を除く全国で販売します。

▲パンどろぼうタンブラー付きフルーツカップ 975円

パンどろぼうをデザインしたタンブラーと、マンゴー果肉とピューレが入ったフルーツカップ「至福のマンゴー」のセットです。

こちらは11月3日から全国の店舗で販売しています。沖縄県は販売対象外で、数量限定です。

パンを3個買うとオリジナルグッズがもらえる！

キャンペーン期間中、パン売場の商品を3個購入すると、ファミリーマート限定の「パンどろぼう」オリジナルグッズが1個もらえます。

第1弾と第2弾でグッズの内容が異なります。いずれも景品がなくなり次第終了します。

■第1弾：11月10日10時～11月23日

パンクリップ（全1種類）

第1弾の景品は、パンやお菓子の袋留めなどに使えるパンクリップです。ぷっくりとした半立体仕様で、手帳やメモを挟む用途にも使えます。

■第2弾：11月17日10時～11月23日

ミニポーチ 全1種類

第2弾の景品は、バゲットを抱きしめるパンどろぼうをデザインしたミニクリアポーチです。カラビナ付きで、リュックやトートバッグなどに取り付けられます。

■ファミペイ提示で割引クーポンが当たるゲームも

パン売場の商品を1個購入する際にファミマのアプリ「ファミペイ」を提示すると、ファミマルベーカリーで使える割引クーポンが当たる「パンどろぼう 絵合わせゲーム」に挑戦できます。

【キャンペーン実施期間】

・ゲーム挑戦権獲得期間：11月10日0時〜11月23日23時59分

・ゲーム挑戦権有効期間：11月10日0時〜11月24日23時59分

・クーポン利用期限：取得日～12月31日

【景品】

・1等：パン100円引きクーポン（1000名）

・2等：パン30円引きクーポン（1万4000名）

ファミマ限定のパンどろぼうグッズも発売

一部店舗では、ファミリーマート限定のグッズ2種を販売します。どちらも数量限定で、なくなり次第終了です。

▲パンどろぼう レイヤーアクリルキーホルダー 880円 ※全5種のランダム販売

▲パンどろぼう エコバッグ 1980円

■ファミマプリントにレシート風シールが登場

▲レシート風シール L判300円、2L判500円 ※選択形式

店内のマルチコピー機サービス「ファミマプリント」では、パンどろぼうのイラストを使ったコンビニレシート風シールを販売します。

絵本シリーズの最新刊「パンどろぼうとさすらいラーメン」のイラストも登場します。

パンどろぼうの世界をファミマで楽しもう！

パンどろぼうの限定パッケージのパンに、かわいいパンクリップまで！ ファンにはたまらないコラボですね。



パンを買ってグッズももらえるなんて、ちょっとうれしくなっちゃいます！

・開始日：2026年11月10日

©Keiko Shibata／KADOKAWA

※価格は税込み表記です。