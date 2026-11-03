500円から新作ピザ！ ピザハットの「ラザニア風」が濃厚そう

ピザハットは11月2日から、新商品「3種チーズのラザニア風ミートソースピザ」を全国で発売しています（一部店舗を除く）。

3種チーズ×ミートソース！ ラザニア風の新作ピザ

「3種チーズのラザニア風ミートソースピザ」は、濃厚なミートソースと3種類のチーズを組み合わせた新商品。ピザハットが手ごろに楽しめる新たな定番商品として開発した一枚です。

▲3種チーズのラザニア風ミートソースピザ

持ち帰り：Sサイズ880円／Mサイズ1300円／Lサイズ1890円／MY BOX790円／ピザポテBOX500円

配達：Sサイズ1260円／Mサイズ1860円／Lサイズ2700円／MY BOX1100円／ピザポテBOX720円



特製ミートソースには、玉ねぎ、トマト、牛ひき肉を使用。自家製ルウでじっくり煮込み、隠し味に赤ワインソースを加えることで、牛肉の旨みを引き立てているそうです。



チーズは、モッツァレラ、ゴーダ、パルメザンの3種類。モッツァレラのとろける食感、ゴーダのコク、パルメザンの豊かな香りが重なり、濃厚な味わいを楽しめるといいます。



さらに、パルメザンチーズは焼き上げた後に振りかけ、香りを引き立てています。



注目は価格。持ち帰りなら、Pサイズのピザとポテトがセットになった「ピザポテBOX」で500円から楽しめます。通常のSサイズピザも持ち帰り880円と、比較的手ごろな価格設定です。



なお、MY BOXとピザポテBOXのピザはPサイズで、生地はハンドトス限定です。

新作入りの「エンジョイ4」が持ち帰り1000円に！

さらに、新商品の発売を記念して、「エンジョイ4」のMサイズを11月23日まで特別価格で販売しています。

▲エンジョイ4（Mサイズ限定）

持ち帰り：通常1300円 → 1000円（300円引き）

配達：通常1860円 → 1500円（360円引き）



「エンジョイ4」は、4種類の味を一枚で楽しめるピザ。今回、新作の「3種チーズのラザニア風ミートソースピザ」が加わり、「とろっとカルボナーラピザ」「イタリアントマト＆ガーリック」「芳醇ベーコンマッシュルーム」との組み合わせで楽しめます。



キャンペーンはピザハット公式サイト・アプリからの注文限定。対象はMサイズのみです。

500円で試せるのはうれしい！

牛ひき肉の旨みが詰まったミートソースに、とろける3種のチーズ。ラザニアのような濃厚な味わいをピザで楽しめるなんて、なんともおいしそう！



しかも、持ち帰りのピザポテBOXなら500円。ひとりで気軽に新作を試せる価格なのがうれしいですね。



みんなで楽しむなら、4種類の味が入った「エンジョイ4」の1000円キャンペーンも魅力的。こちらは11月23日までなので、お見逃しなく！



※価格はすべて税込です。