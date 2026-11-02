【開催中】ドンキ「偏愛めし」大増量祭！ 卵5個のサンドイッチってやりすぎ!?

ドン・キホーテは11月1日より、弁当・惣菜ブランド「偏愛めし」の誕生3周年を記念した「偏愛めし大増量祭」を開催しています。
通常価格は据え置きで、卵やにんにく、クルトンなど、商品の特徴となる食材を増量しています。対象商品は期間を3つに分けて販売します。
ドンキの「偏愛めし」が3周年で大増量！
「偏愛めし」は2023年11月1日に誕生以来、「好きな人は絶対に好き！」と確信を持てる偏愛メニューを開発・提供してきたシリーズです。
今年で3回目の開催となる「偏愛めし大増量祭」は、今まで発売してきた133品の商品の中から、厳選した5品を、価格は据え置きで”偏愛ポイント”である食材の量や種類を増量します。
■偏愛めし大増量祭 第1弾：11月1日～10日
▲とろ～り半熟ゆで卵まるごと5個サンド 430円
通常商品の「半熟ゆで卵まるごと2.5個サンド」と比べ、卵を約200％に増量し、ゆで卵を5個分使用。「もはやゆで卵でパンを挟んでいるかのような圧倒的なボリューム感」が特徴だとしています。
半熟ゆで卵のプリッとした食感が特徴で、黄身と白身を交互に配置するなど、挟み方にもこだわっています。まろやかな全卵タイプのマヨネーズと、隠し味の卵黄ソースを組み合わせています。
■偏愛めし大増量祭 第2弾：11月11日～20日
▲にんにく最香！にんにく最高！にんにくチキン弁当 538円
通常商品の「最香チキン弁当」をベースに、にんにくの香りを約200％にアップさせています。
フライドガーリックに加え、香りを引き立てるボイルガーリックを追加でトッピング。通常商品にもにんにくを約1玉分使用しており、さらににんにくを増量したお弁当です。
▲狂盛りクルトンサラダ 430円
通常商品の「爆盛りクルトンサラダ」からクルトンを約30％増量しています。
従来の大きめのクルトンに加え、ベーコン＆ガーリックパウダー味のクルトンを追加。クルトンのザクザクとした食感を楽しめるサラダです。
■偏愛めし大増量祭 第3弾：11月21日～30日
▲はみだしすぎィィイイイ！な鶏つくねおにぎり 322円
通常商品の「はみだしすぎィな鶏つくねおにぎり」から、鶏つくねのはみだしサイズを約200％に増量しています。
通常約1.5cmだったはみだし部分を約3cmにし、おにぎりから大きくはみ出す仕上がりです。
▲超・紅ポテ 214円
紅生姜をトッピングしたポテトサラダです。通常商品「紅ポテ」から紅生姜のトッピング量を約50％増量しています。ポテトサラダの中に入っている紅生姜の量は従来通りです。
メンマだらけのラーメンやはみだしすぎィシリーズの新作も！
さらに、11月1日には新商品3品も登場。麺が見えないほどメンマを盛り付けたラーメンや、甘く炊いた小豆を使った赤飯おにぎり、アジフライを主役にした定食風のおにぎりなど、個性的な商品をラインアップしています。
▲圧倒的メンマラーメン（醤油味） 538円
太めと細めの2種類のメンマを約140gトッピングし、麺が見えないほど盛り付けています。麺よりもメンマの量が多いのが特徴です。
スープはあっさりとした醤油味で、メンマの歯ごたえを楽しめるという商品です。
▲まるで甘いおはぎな赤飯 171円
甘く炊いた小豆で味付けした赤飯おにぎりです。見た目は赤飯ですが、もち米のモチモチとした食感と小豆の甘さが合わさり、おはぎのような味わいに仕上げています。
テリー伊藤さんの「甘めな赤飯が好きだがなかなか売っていない」という好みから生まれた商品です。
▲はみだしすぎィなアジフライ定食おにぎり 322円
アジフライを主役に、タルタルソースとソース焼きそばを組み合わせたおにぎりです。白飯と一緒に頬張ることで、定食のような組み合わせを片手で楽しめます。
好きなものだけとことん楽しむ！
卵5個分のサンドイッチに、にんにくを増量したチキン弁当、クルトンたっぷりのサラダなど、好きな食材を思い切り楽しめる商品が勢ぞろいします。
さらにドン・キホーテは11月4日～30日の期間、「偏愛めしオーディション」のアイデアを募集。おにぎり、サンドイッチ、弁当の3部門で商品案と商品名を募り、各部門3案、計9案のファイナリストを選出。12月以降の一般投票でグランプリを決定します。
各部門のグランプリ受賞者には333,333majicaポイントを贈呈し、2月以降に商品化する予定です。“偏愛”している商品がある人は、応募してみては？
・開始日：2026年11月1日
・終了日：2026年11月30日
・新商品発売日：2026年11月1日
※価格は税込み表記です。
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