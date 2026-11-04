耳栓の圧迫感が気になる人へ　エアークッション構造の睡眠用「ECLEAR Earplug Air」、3,980円

エレコムは、耳にあたる部分にエアークッション構造を採用した睡眠用耳栓「ECLEAR Earplug Air」を11月上旬に発売する。価格は3,980円。販売モデルはブラックのHCSL-EP03BKとベージュのHCSL-EP03BEの2種類だ。

「ECLEAR Earplug Air」は、長時間の装着でも快適さを保ちやすいよう設計した耳栓だ。耳に触れる部分に空気を含んだエアークッション構造を採用し、圧迫感を抑えながら高い遮音性を両立するのが特徴となる。さらに、素材の異なるシリコンとウレタンの2種類のイヤーチップを付属し、XS・S・M・Lの4サイズから装着感を調整できるため、耳に合ったフィット感を選びやすい。

形状は耳のくぼみである耳甲介にも沿いやすいd字設計だ。睡眠中に外れにくく、朝まで使いやすい構造を意識している。就寝時の騒音対策はもちろん、仕事や勉強、カフェでの作業、飛行機移動、ライブ会場など、静かに集中したい場面や大音量環境で耳を守りたい場面にも向く。日常生活における騒音軽減や移動時の快適性向上に役立つ製品だ。

手入れのしやすさも見逃せない。シリコンイヤーチップは水洗いに対応し、ウレタンイヤーチップはアルコール除菌シートなどで拭き取れるため、衛生面に配慮しやすい。付属ケースはスライド式で片手でも開閉しやすく、ループ付きのためカラビナやベルトに装着できる。