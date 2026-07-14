



JR東日本は、Suica誕生25周年にあたる11月18日、都内にて「Suica新キャラクターお披露目会」を開催した。

今回の新キャラクター選定は、JR東日本グループの経営ビジョン「勇翔2034」で掲げる「Suicaルネサンス」を推進する象徴として実施された。Suicaを従来の「移動と少額決済のデバイス」から、生活のあらゆる場面をつなぐ「生活のデバイス」へと進化させる取り組みの一環である。

9月8日から9月23日までの15日間にわたり行われた一般投票には、総数166万4399票もの投票が寄せられた。その結果、全体の過半数を超える86万152票を獲得した「B案」（原案者：世戸ヒロアキ氏）が新たなイメージキャラクターに決定した。

決定したキャラクターは、鮮やかな紫色と独特のシルエットを持つ「紫ウサギ」で、約25年にわたり親しまれてきた「Suicaのペンギン」からバトンを受け継ぐこととなる。

発表会では、Suicaルネサンスが描く将来像の映像公開に始まり、原案者の世戸ヒロアキ氏によるメッセージ代読、選考委員会メンバーやJR東日本社長が登壇するトークセッション、一般愛称募集の案内、メディアからの質疑応答、そして落選したデザイン案（A案・C案）に関するサプライズ発表までが行われた。

新キャラクターの愛称募集は2026年11月18日15時から12月15日まで実施され、決定した愛称は2027年3月31日に開催予定のバトンタッチ式典にて発表される。

発表会は司会の松田アナウンサーによる開会宣言で始まり、最初に「Suicaルネサンス」の軌跡と未来を描いたコンセプト映像が上映された。

映像では、2001年のSuica誕生、2004年の電子マネー化、2006年のモバイルSuica開始、2013年の全国相互利用化といった歴史が振り返られた。続いて、新たな進化である「Suicaルネサンス」の具体的な施策が提示された。

・新決済サービス「teppay」：QRコード決済や従来の2万円の上限を超える決済に対応。

・ウォークスルー改札：タッチなしで改札を通過できる新システム。2027年春に高輪ゲートウェイ駅や大井町駅などで導入が始まり、2028年春には山手線全駅および空港駅など40駅へ拡大予定。

・ご当地Suica：地域交通や行政サービス、医療機関等と連携。

・スマートホーム連携：改札通過に合わせて自宅の照明・エアコン・お風呂の準備が連動する生活ソリューション。

これらにより、Suicaが暮らし全般をシームレスにつなぐ「生活のデバイス」へと進化することが示された。

選考投票で最多得票を獲得したB案の原案者であるイラストレーターの世戸ヒロアキ氏から寄せられたメッセージを、選考委員を務めた声優・俳優の津田健次郎氏が代読した。

世戸ヒロアキ氏のコメント要約：

この度は新しいSuicaのキャラクターに選んでいただき誠にありがとうございます。投票段階から大きな反響をいただき大変驚くとともに嬉しく思っています。

このキャラクターには、JR東日本とともに進化していくSuicaの可能性や思いを色・形・仕草のひとつひとつに反映しました。さまざまなシーンで埋もれず存在感を発揮できるよう丁寧に設計しています。

SNSでのファンアートなど、すでに多くの方々とコミュニケーションが生まれていることを嬉しく感じています。今後は多くの方の手によってキャラクターが成長し、親しまれていくことを楽しみにしています。

壇上に選考委員メンバー（市川紗椰氏、木原庸介氏、篠原ともえ氏、島口ニ家氏、津田健次郎氏、水野学氏、小山薫堂座長）およびJR東日本の喜勢陽一代表取締役社長が着席し、トークセッションが行われた。最初にキャラクターの魅力と注目ポイントについて各氏が語った。

・市川紗椰氏（モデル）

「正直まだ何者なのか全然分かっていないが、そこが大きな魅力である。大大好きな『Suicaのペンギン』の後任だからこそ、単なる可愛さだけでなく癖や違和感、謎めいた魅力が必要だと思っていた。耳が少し遅れて動く独特のアクションや、丸みのある非常にチャーミングな後ろ姿に注目してほしい。」

・木原庸介氏（キャラクターデザイナー／イラストレーター）

「一番の魅力は力強さと可愛さが絶妙なバランスでミックスされている点である。ミステリアスで何を発想しているか分からない部分があり、見る人によってスーパーマンにも何もできない存在にも見えうる多面性を持っている。」

・島口ニ家氏（アニメ作家／キャラクターデザイナー）

「顔のバランスや全体の雰囲気など、このキャラクターにしかない独特のバランスと新しさが印象的であった。審査会でも委員全員が少し迷いながらも『このキャラは絶対に入れたい』と共通の意見を持っていた。一度見たら頭から離れない浸透性がある。」

・水野学氏（クリエイティブディレクター）

「多数決で決めると無難な案に落ち着きがちだが、最も不思議さを残すキャラクターが選ばれたことに感銘を受けた。シンプルでありながら特徴的で完成度が高く、これから性格や設定が備わりやすい素地を持っている。」

続いて、同日から開始される一般愛称募集に向けて、登壇者が期待や込めてほしい思いを語った。

・篠原ともえ氏（デザイナー／アーティスト）

「選考段階でも応募者の自由な発想が審査員の想像を超えていた。今回の愛称募集でも、キャラクターと目が合った瞬間の直感や心に浮かんだアイデアを自由に紡ぎ、新しい物語を皆で一緒につくっていきたい。」

・津田健次郎氏（声優／俳優）

「日常生活にすっと入っていく馴染みやすさのある名前がつくと良いと感じている。名前が付くことで生き生きと動き出し、生活の中に入り込んでいくプロセスを楽しみにしている。」

・小山薫堂氏（選考委員会座長／放送作家・脚本家）

「生活に寄り添うデバイスの象徴として、人々が疲れた時にぎゅっと抱きしめたくなるような名前が良い。日本だけでなく世界中の人々から何十年、100年以上も愛される名前になることを願っている。」 小山座長は原案者メッセージを津田氏が重厚に代読したことに対し、「巨匠デザイナーのような印象を受けるかもしれないが、原案者の世戸氏は非常にフレッシュな若手である」と補足して笑いを誘った。

・喜勢陽一氏（JR東日本 代表取締役社長）

「まず25年前に誕生し、これまでSuicaのイメージを担い続けてくれた『Suicaのペンギン』へ心からの感謝を伝えたい。また、166万票を超える投票を寄せた国内外のお客様にも深く御礼申し上げる。新キャラクターは移動や決済を超え、お客様の生活圏を共に歩む存在である。単なるイメージキャラクターにとどまらず、新しい時代と生活圏の喜びを共有できる存在に育てていきたい。」

司会より、新キャラクターの愛称募集に関する詳細が案内された。

・募集期間：2026年11月18日（水）15時00分～12月15日（火）15時59分

・応募方法：特設サイトにて受付。愛称とあわせてその由来や込めた思いを応募。応募者には限定デジタル壁紙をプレゼント。

・選考方針：応募数のランキングで機械的に決定するのではなく、寄せられた由来や思いを選考委員会が審査。「Suica Renaissance」の世界観を象徴し、生活に寄り添うキャラクターとして相応しい愛称を選定する。

・発表：2027年3月31日開催予定の「Suicaキャラクターバトンタッチ式典」にて正式発表。

締めくくりとして、喜勢社長からサプライズ情報が提供された。

今回の投票で惜しくも選ばれなかったA案（コマツタスク氏原案）およびC案（河野ルル氏原案）についても、多くの支持が寄せられたことから「ここで消えてしまうのは寂しい」とし、JR東日本の事業活動の中で活躍できるステージがないか検討中であることが明かされた。

さらに、小山座長からの提案を受け、選考投票が開始された11月18日を記念し、毎年A案・B案・C案のキャラクターが集まって近況を語り合う「同窓会イベント」のような場を設けていきたいという構想も語られた。

囲み取材では、キャラクター選考では具体的な使用ビジョンが事前にあったわけではないが、紫色のミステリアスさや独自性を持ち、将来的に路線ごとに色を変えるなど変化のきっかけになるビジョンもあったことが明らかになった。