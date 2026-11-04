タブレットを買ったら、ペンで絵を描いたり手書きでメモを取ったりしてみたい。でも、液タブ（液晶ペンタブレット）を買うほど本格的ではないし、高いモデルにはなかなか手が出ない。そんな人にオススメしたいのが、レノボの「Lenovo Yoga Tab Gen 2」です。

10万円を切る価格ながら、筆圧に対応したペンが最初から付いてきて、画面は4K。実際にペンで絵を描いてみると、思っていた以上に気持ちよく線が引けました。イラストだけでなく、手書きのノートや原稿への赤入れ（校正）など、ペンで書きたい人みんなに勧めたい1台です。

Lenovo Yoga Tab Gen 2は、11.1型のAndroidタブレットです。レノボ公式ストアの価格は9万8780円（8GB/128GB）。3840×2560ドットのIPS液晶はリフレッシュレート最大144Hzに対応、CPUはMediaTekのDimensity 9500s、そして8GBのメモリー、128か256GBの内蔵ストレージを組み合わせています。重さは約480g、厚さは約6.2mm、バッテリーは11000mAhです。

OSはAndroid 17で、Android 24までのアップデートと2033年までのセキュリティー更新が予定されており、長く使えるのも魅力です。