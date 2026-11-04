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レノボ「Lenovo Yoga Tab Gen 2」
【10万円切り】絵描きの財布に優しい、ペンも4K液晶も全部入りのタブレット「Lenovo Yoga Tab Gen 2」で絵を描いてみた
2026年11月04日 17時00分更新
タブレットを買ったら、ペンで絵を描いたり手書きでメモを取ったりしてみたい。でも、液タブ（液晶ペンタブレット）を買うほど本格的ではないし、高いモデルにはなかなか手が出ない。そんな人にオススメしたいのが、レノボの「Lenovo Yoga Tab Gen 2」です。
10万円を切る価格ながら、筆圧に対応したペンが最初から付いてきて、画面は4K。実際にペンで絵を描いてみると、思っていた以上に気持ちよく線が引けました。イラストだけでなく、手書きのノートや原稿への赤入れ（校正）など、ペンで書きたい人みんなに勧めたい1台です。
Lenovo Yoga Tab Gen 2は、11.1型のAndroidタブレットです。レノボ公式ストアの価格は9万8780円（8GB/128GB）。3840×2560ドットのIPS液晶はリフレッシュレート最大144Hzに対応、CPUはMediaTekのDimensity 9500s、そして8GBのメモリー、128か256GBの内蔵ストレージを組み合わせています。重さは約480g、厚さは約6.2mm、バッテリーは11000mAhです。
OSはAndroid 17で、Android 24までのアップデートと2033年までのセキュリティー更新が予定されており、長く使えるのも魅力です。
【目次】この記事で書かれていること：
Lenovo Yoga Tab Gen 2を使うメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）ペンが付属で書き心地もしっかり
2）4K・3:2の画面が「書く」作業に向いている
3）純正アクセサリーでパソコンのようにも使える
購入時に確認したい2つのポイント
1）メモリーは8GB
2）光沢画面は映り込みに注意
🎬【3分で要約】レノボ「Lenovo Yoga Tab Gen 2」動画解説
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