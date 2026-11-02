ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第84回
メモリ32GB化が9696円！ RTX 5060搭載PCも対象、ドスパラのブラックフライデー先取り
2026年11月02日 20時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
9696円でメモリを32GBに！ ブラックフライデー先取りでPCをカスタマイズ
ドスパラでは現在、「ブラックフライデー先取りキャンペーン」を開催中。対象の新品パソコンで、メモリやストレージなどの指定カスタマイズを特別価格で利用できる。
注目は、16GBから32GBへのメモリ変更が9,696円で利用できること。ゲームや動画編集など、メモリ容量を増やしておきたい用途に合わせて、購入時から32GB構成を選択できる。
このほか、SSDの容量アップや電源の変更、CPUグリスのアップグレードも対象。特別価格が適用される項目はモデルごとに異なるため、各製品のカスタマイズ画面で確認してほしい。キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がある。
RTX 5060搭載PCも対象！ メモリ32GB化が9696円
GALLERIA XGR7M-R56-GD Ryzen 7 5700X/ フロントケースファン標準搭載モデル
基本構成販売価格:249,980円～
キャンペーン対象モデルのひとつが、デスクトップPC「GALLERIA XGR7M-R56-GD」。CPUにRyzen 7 5700X、グラフィックスにGeForce RTX 5060 8GBを搭載し、16GB DDR4メモリと500GB Gen4 SSDを備える。
基本構成の価格は24万9980円。今回のキャンペーンでは、9,696円を追加することでメモリを32GBへ変更でき、1万9696円でストレージを1TB化することもできる。
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