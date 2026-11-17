※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ブラックフライデーで対象PCの購入をサポート

ドスパラでは現在、「ブラックフライデー」を開催中。対象の新品パソコンで、クーポンによる値引きとドスパラポイント還元を併用できる。

対象にはゲーミングPCやクリエイター向けPC、一般向けPCなどがあり、モデルごとに特典内容が異なる。クーポンの利用期限は12月4日(金)10時59分まで。ポイント還元には、対象PCの購入と会員ログインのうえでのエントリーが必要となる。

Core Ultra 5＋RTX 5060搭載PCが19万4980円！

THIRDWAVE AD-C5F56A-01W Intel Core Ultra搭載

基本構成販売価格:199,980円（クーポン適用で5,000円引き。さらに、購入・エントリーで10,000ポイント還元）

注目は、ドスパラの「THIRDWAVE AD-C5F56A-01W」。通常価格19万9980円から、クーポン適用で5000円引きの19万4980円となり、さらに1万ポイントが還元される。

CPUにはCore Ultra 5 225F、グラフィックスにはGeForce RTX 5060 8GBを搭載。16GB DDR5メモリと500GB Gen4 SSDを備える。「Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC」とPC Game Pass 1か月版も付属する。