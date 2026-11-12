ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第91回
Ryzen 7 9850X3Dへ無料アップグレード！ ドスパラの「GALLERIA」が39万9980円から
2026年11月12日 20時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Ryzen 7 9850X3Dへのアップグレードが無料！
ドスパラでは現在、「9800X3D⇒9850X3Dアップグレード無料キャンペーン」を開催中。対象のゲーミングPC「GALLERIA」で、Ryzen 7 9800X3DからRyzen 7 9850X3Dへのアップグレードを追加料金なしで利用できる。
Ryzen 7 9850X3Dは、8コア16スレッド、96MBのL3キャッシュを備えるCPU。最大動作周波数は9800X3Dの5.2GHzから5.6GHzに向上している。ドスパラ独自のCPU性能比較でも、9800X3Dの4208に対して9850X3Dは4373となっている。
対象となるのは、GeForce RTX 5060やRTX 5070、RTX 5080、Radeon RX 9070 XTなどを搭載したGALLERIA。商品詳細ページのカスタマイズ画面では9850X3Dが自動選択されており、購入者が変更する必要はない。なお、キャンペーンは予告なく終了または内容を変更する場合がある。
RTX 5060搭載「GALLERIA」が39万9980円
GALLERIA XDR7A-R56-GD Ryzen 7 9800X3D搭載
基本構成販売価格:399,980円
対象モデルのひとつ「GALLERIA XDR7A-R56-GD」は、Ryzen 7 9850X3Dへの無料アップグレードに対応するゲーミングデスクトップPC。CPUの冷却には240mm水冷クーラーを採用する。
グラフィックスにはGeForce RTX 5060 8GB GDDR7を搭載。HDMI×1、DisplayPort×3を備え、最大4画面の同時出力に対応する。電源は650Wの80PLUS BRONZE認証モデルを採用。
有線LANは2.5Gbpsに対応。「Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC」とPC Game Pass 1ヵ月版も付属する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第89回
トピックスRTX 5070が26万円台、RTX 5080も！ ドスパラのブラックフライデー注目PC
-
第87回
トピックスCore i7＋RTX 5060搭載ノートが21万1140円！ ドスパラのアウトレットに訳あり新品「GALLERIA」
-
第87回
トピックスRTX 5060 Ti＆水冷搭載のGALLERIA、メモリ32GB化が9696円！ ドスパラのブラックフライデー先取りキャンペーン
-
第86回
トピックス25万円以下で買える新品PCが勢ぞろい！ ドスパラのブラックフライデーに注目
-
第85回
トピックスRTX 5060にWQHD・165Hz液晶も！ ドスパラの訳あり新品「GALLERIA」が25万9980円
-
第84回
トピックスメモリ32GB化が9696円！ RTX 5060搭載PCも対象、ドスパラのブラックフライデー先取り
-
第83回
トピックス16GB→32GBへの変更が9696円！ ドスパラのブラックフライデー先取りキャンペーンが熱い
-
第82回
トピックスドスパラ34周年祭、いよいよ明日まで！ メモリ32GB化や水冷式CPUファンへの変更が最大半額
-
第81回
トピックスRTX 5080／5090搭載PCに最大10万円クーポン！ ドスパラで数量限定配布、10月30日(金)まで
-
第80回
トピックスMicrosoft「Surface Laptop 4」が6万円！ ドスパラ34周年祭で中古ノートPCが特価に
- この連載の一覧へ