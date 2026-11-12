Ryzen 7 9850X3Dへ無料アップグレード！ ドスパラの「GALLERIA」が39万9980円から

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Ryzen 7 9850X3Dへのアップグレードが無料！

ドスパラでは現在、「9800X3D⇒9850X3Dアップグレード無料キャンペーン」を開催中。対象のゲーミングPC「GALLERIA」で、Ryzen 7 9800X3DからRyzen 7 9850X3Dへのアップグレードを追加料金なしで利用できる。

Ryzen 7 9850X3Dは、8コア16スレッド、96MBのL3キャッシュを備えるCPU。最大動作周波数は9800X3Dの5.2GHzから5.6GHzに向上している。ドスパラ独自のCPU性能比較でも、9800X3Dの4208に対して9850X3Dは4373となっている。

対象となるのは、GeForce RTX 5060やRTX 5070、RTX 5080、Radeon RX 9070 XTなどを搭載したGALLERIA。商品詳細ページのカスタマイズ画面では9850X3Dが自動選択されており、購入者が変更する必要はない。なお、キャンペーンは予告なく終了または内容を変更する場合がある。

RTX 5060搭載「GALLERIA」が39万9980円

GALLERIA XDR7A-R56-GD Ryzen 7 9800X3D搭載

基本構成販売価格:399,980円

対象モデルのひとつ「GALLERIA XDR7A-R56-GD」は、Ryzen 7 9850X3Dへの無料アップグレードに対応するゲーミングデスクトップPC。CPUの冷却には240mm水冷クーラーを採用する。

グラフィックスにはGeForce RTX 5060 8GB GDDR7を搭載。HDMI×1、DisplayPort×3を備え、最大4画面の同時出力に対応する。電源は650Wの80PLUS BRONZE認証モデルを採用。

有線LANは2.5Gbpsに対応。「Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC」とPC Game Pass 1ヵ月版も付属する。