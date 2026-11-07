RTX 5060 Ti＆水冷搭載のGALLERIA、メモリ32GB化が9696円！ ドスパラのブラックフライデー先取りキャンペーン

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

対象PCごとに異なるカスタマイズ特典を用意

ドスパラでは現在、「ブラックフライデー先取りキャンペーン」を開催中。対象の新品パソコンで、指定カスタマイズを特別価格で利用できる。

ゲーミングPCやクリエイター向けPC、一般向けPCなど、幅広いモデルが対象。メモリやSSD、電源、CPUグリスなどのカスタマイズ特典が用意されている。

利用できる特典はモデルによって異なるため、詳細は各商品の販売ページで確認してほしい。

RTX 5060 Tiと水冷クーラーを搭載したGALLERIA

GALLERIA EGC5I-R56T8G-B

基本構成販売価格:279,980円～

キャンペーン対象モデルのひとつが、ゲーミングデスクトップPC「GALLERIA EGC5I-R56T8G-B」。Core Ultra 5 225FとGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載する。標準構成は16GB DDR5メモリと1TB Gen4 SSDで、キャンペーンを利用すれば9,696円の追加でメモリを32GBに変更できる。

CPUクーラーには240mm水冷式のASETEK 624S-M2を採用し、1000Wの80PLUS GOLD電源を標準搭載。Wi-Fi 7とBluetooth 5.4にも対応する。メモリを32GBに変更した場合の価格は送料込みで292,976円となる。