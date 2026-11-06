25万円以下で買える新品PCが勢ぞろい！ ドスパラのブラックフライデーに注目

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25万円以下の新品PCを幅広くラインアップ

ドスパラでは現在、ブラックフライデーにあわせて、25万円以下で購入できる新品パソコンを紹介している。ゲーミングデスクトップPCやゲーミングノートPC、一般向けPCなど、幅広いモデルをラインアップしている。

掲載モデルには、GeForce RTX 5060やRTX 5060 Tiを搭載したゲーミングPCも含まれる。

RTX 5060 Ti 16GB搭載PCが24万9980円

THIRDWAVE AD-R7X56C-0AW Ryzen7 5700X/キーボード マウス標準搭載モデル

基本構成：249,980円

CPUにはRyzen 7 5700X、グラフィックスにはGeForce RTX 5060 Ti 16GBを採用。16GB DDR4メモリと500GB Gen4 SSDを搭載し、キーボードとマウスも標準で付属する。

さらに、「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」と「PC Game Pass」の同梱版となっている。掲載モデルや価格は変更される場合があるため、最新の情報は販売ページで確認してほしい。