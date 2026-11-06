ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第86回
25万円以下で買える新品PCが勢ぞろい！ ドスパラのブラックフライデーに注目
2026年11月06日 07時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
25万円以下の新品PCを幅広くラインアップ
ドスパラでは現在、ブラックフライデーにあわせて、25万円以下で購入できる新品パソコンを紹介している。ゲーミングデスクトップPCやゲーミングノートPC、一般向けPCなど、幅広いモデルをラインアップしている。
掲載モデルには、GeForce RTX 5060やRTX 5060 Tiを搭載したゲーミングPCも含まれる。
RTX 5060 Ti 16GB搭載PCが24万9980円
THIRDWAVE AD-R7X56C-0AW Ryzen7 5700X/キーボード マウス標準搭載モデル
基本構成：249,980円
CPUにはRyzen 7 5700X、グラフィックスにはGeForce RTX 5060 Ti 16GBを採用。16GB DDR4メモリと500GB Gen4 SSDを搭載し、キーボードとマウスも標準で付属する。
さらに、「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」と「PC Game Pass」の同梱版となっている。掲載モデルや価格は変更される場合があるため、最新の情報は販売ページで確認してほしい。
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