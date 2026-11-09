ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第87回
Core i7＋RTX 5060搭載ノートが21万1140円！ ドスパラのアウトレットに訳あり新品「GALLERIA」
2026年11月09日 20時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
キャンセル未使用品や訳あり新品を数量限定で販売
ドスパラでは現在、キャンセル未使用品や訳あり新品を販売する「アウトレットセール」を開催中。ゲーミングデスクトップPCやゲーミングノートPC、一般向けPCなどをお手頃価格で販売している。
アウトレットPCは、お客様キャンセル品や、生産過程などで外観にキズがあると判断された未使用品。検品済みで、通常製品と同様に国内工場でメンテナンス・修理に対応しており、すべて修理保証付きとなっている。
Core i7とRTX 5060を搭載したゲーミングノートPC
THIRDWAVE GALLERIA RL7C-R56-5N-B（訳あり新品）
211,140円（アウトレット特価）
CPUには16コアのCore i7-14650HX、グラフィックスにはGeForce RTX 5060 8GB Laptop GPUを搭載。16GBメモリと500GB NVMe Gen4 SSDを備える。
ディスプレーは15.6型フルHD（1920×1080ドット）の非光沢液晶で、リフレッシュレートは144Hzに対応。OSにはWindows 11 Proを採用する。
本製品は、本体に細かいキズが見られるためアウトレット特価となっている訳あり新品。動作に問題はないが、キズを理由とした返品には対応しない。1年間の持込修理保証が付属する。
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