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約1kgの軽量ボディーに14型WUXGA液晶を搭載

ドスパラでは現在、クリエイター向けノートPC「GALLERIA NSC5L-IG-C4 16GBモデル」を149,980円で販売中。

本モデルは、14型ディスプレーを搭載しながら、重量約1.0kgを実現した軽量ノートPC。CPUにはCore Ultra 5 125Uを採用し、16GBメモリと500GB SSDを搭載している。

ディスプレーは1920×1200ドットの非光沢WUXGA液晶で、sRGBカバー率95％。USB Type-C端子は映像出力と65WのUSB PD給電に対応するほか、Wi-Fi 6Eや指紋認証センサーも備えている。

クーポンとポイント還元で4000円分お得に！

GALLERIA NSC5L-IG-C4 16GBモデル

基本構成販売価格:149,980円（クーポン適用で1,000円引き。さらに、購入・エントリーで3,000ポイント還元）

本モデルは、ブラックフライデーのクーポンとドスパラポイント還元の対象。1,000円引きクーポンを利用すると148,980円で購入でき、さらに購入・エントリーで3,000円分のポイントが還元される。

クーポンの利用期限は12月4日10時59分まで。約1.0kgの軽さと14型WUXGA液晶を備えたクリエイター向けノートPCを、お得に購入できる機会だ。