ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第95回
Ryzen 7 9800X3D＋RTX 5080の強力タッグ！ ドスパラの訳あり「GALLERIA」が56万1430円
2026年11月20日 07時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
前回紹介時にはなかったモデルも！ ドスパラのアウトレットPCに注目
ドスパラでは現在、キャンセル未使用品や訳あり新品をお手頃価格で販売する「アウトレットセール」を開催中。ゲーミングデスクトップPCやノートPCなど、さまざまなモデルを取りそろえている。
アウトレットPCは、購入者のキャンセルによる未使用品や、生産過程などで外観にキズがあると判断された製品。いずれも検品済みで、通常製品と同様に国内工場でメンテナンス・修理に対応している。すべて修理保証付きとなっているのも特徴だ。
ラインアップには、前回紹介時にはなかったモデルも加わっている。対象製品は数量限定のため、在庫状況や最新のラインアップは販売ページで確認してほしい。
Ryzen 7 9800X3D＋RTX 5080搭載GALLERIAが56万1430円！
THIRDWAVE GALLERIA XDR7A-R58-WL（キャンセル未使用品）
561,430円（アウトレット特価）
CPUには8コアのRyzen 7 9800X3D、グラフィックスにはGeForce RTX 5080 16GB GDDR7を採用。32GBメモリと1TB Gen4 NVMe SSDを搭載する。
CPUクーラーには水冷式の「MSI MAG CORELIQUID E240」を採用。1000Wの80PLUS GOLD認証電源を備える。1年間の持込修理保証付き。
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