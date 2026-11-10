ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第89回
RTX 5070が26万円台、RTX 5080も！ ドスパラのブラックフライデー注目PC
2026年11月10日 12時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ブラックフライデー2026モデルもラインアップ
ドスパラでは現在、「ブラックフライデー先取りキャンペーン」を開催中。対象の新品パソコンで、メモリやSSD、CPUグリスなどの指定カスタマイズを特別価格で利用できる。
ブラックフライデー2026モデルもラインアップしている。GeForce RTX 5070やRTX 5080を搭載したゲーミングPCなどが用意されており、CPUやグラフィックスの異なるモデルから選べる。
カスタマイズ特典は対象PCごとに異なり、一部の特典はすでに早期終了している。キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合がある。
RTX 5070搭載PCが26万9980円から！
基本構成販売価格:269,980円～
ブラックフライデー2026モデルのひとつが、デスクトップPC「THIRDWAVE AD-R7A57A-0BW」。Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GBを搭載する。標準構成は16GB DDR5メモリと500GB Gen4 SSDで、OSにはWindows 11 Homeを採用する。
CPUクーラーには12cmサイドフロー大型空冷ファンを採用し、750Wの80PLUS GOLD電源を標準搭載。Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PCとPC Game Pass 1ヵ月版も同梱する。
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