RTX 5070が26万円台、RTX 5080も！ ドスパラのブラックフライデー注目PC

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ブラックフライデー2026モデルもラインアップ

ドスパラでは現在、「ブラックフライデー先取りキャンペーン」を開催中。対象の新品パソコンで、メモリやSSD、CPUグリスなどの指定カスタマイズを特別価格で利用できる。

ブラックフライデー2026モデルもラインアップしている。GeForce RTX 5070やRTX 5080を搭載したゲーミングPCなどが用意されており、CPUやグラフィックスの異なるモデルから選べる。

カスタマイズ特典は対象PCごとに異なり、一部の特典はすでに早期終了している。キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合がある。

RTX 5070搭載PCが26万9980円から！

THIRDWAVE AD-R7A57A-0BW

基本構成販売価格:269,980円～

ブラックフライデー2026モデルのひとつが、デスクトップPC「THIRDWAVE AD-R7A57A-0BW」。Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GBを搭載する。標準構成は16GB DDR5メモリと500GB Gen4 SSDで、OSにはWindows 11 Homeを採用する。

CPUクーラーには12cmサイドフロー大型空冷ファンを採用し、750Wの80PLUS GOLD電源を標準搭載。Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PCとPC Game Pass 1ヵ月版も同梱する。