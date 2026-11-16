クーポンとポイントで最大20万円分お得！ ドスパラのブラックフライデー、RTX 5060 Ti搭載PCも対象

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ブラックフライデーで対象PCがお得に！

ドスパラでは現在、「ブラックフライデー」を開催中。対象の新品パソコンで、クーポンによる値引きとドスパラポイント還元を組み合わせた購入サポートを実施している。

対象にはゲーミングPC「GALLERIA」をはじめ、グラフィックスボードを搭載した「THIRDWAVE」やクリエイター向けPCなどがラインアップ。クーポンの利用期限は12月4日10時59分まで。

RTX 5060 Ti 16GB搭載PCが20万1980円！

THIRDWAVE AD-R7X56C-01W Ryzen7 5700X搭載

基本構成販売価格:209,980円（クーポン適用で8,000円引き。さらに、購入・エントリーで5,000ポイント還元）

Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載し、通常価格20万9980円からクーポン適用で20万1980円になる。さらに購入とエントリーで5000ポイントが還元され、合計1万3000円分お得だ。

CPUは8コア16スレッドで、メモリは16GB DDR4、ストレージは500GB Gen4 SSDを搭載。グラフィックスはHDMIとDisplayPortを合わせて4系統の映像出力を備え、最大4画面の同時出力に対応する。

また、「Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC」とPC Game Pass 1か月版も付属する。