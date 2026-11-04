RTX 5060にWQHD・165Hz液晶も！ ドスパラの訳あり新品「GALLERIA」が25万9980円

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

アウトレットPCを数量限定で販売中

ドスパラでは現在、未使用のパソコンをアウトレット価格で販売する「アウトレットセール」を開催している。対象となるのは、お客様キャンセル品や、生産過程などで外観にキズがあると判断された製品だ。

ラインアップには、ゲーミングPCをはじめ、一般向けのデスクトップPCやノートPCも用意。いずれも検品を実施しており、通常製品と同じく国内工場でのメンテナンス・修理に対応する。

販売される製品にはすべて修理保証が付属。対象製品は数量限定となっているため、詳しいラインアップは販売ページで確認してほしい。

おすすめPC：GALLERIA RL7C-R56-C5N

THIRDWAVE GALLERIA RL7C-R56-C5N（訳あり新品）

259,980円（アウトレット特価）

CPUにCore i7-14650HX、グラフィックスにGeForce RTX 5060 8GB Laptop GPUを搭載。16GBメモリと1TB SSDを備え、15.6型ディスプレーはWQHD（2560×1440ドット）、165Hzのリフレッシュレートに対応する。

本体に細かいキズがある訳あり新品だが、動作に問題はなく、1年間の持込修理保証が付属する。