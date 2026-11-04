ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第85回
RTX 5060にWQHD・165Hz液晶も！ ドスパラの訳あり新品「GALLERIA」が25万9980円
2026年11月04日 12時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
アウトレットPCを数量限定で販売中
ドスパラでは現在、未使用のパソコンをアウトレット価格で販売する「アウトレットセール」を開催している。対象となるのは、お客様キャンセル品や、生産過程などで外観にキズがあると判断された製品だ。
ラインアップには、ゲーミングPCをはじめ、一般向けのデスクトップPCやノートPCも用意。いずれも検品を実施しており、通常製品と同じく国内工場でのメンテナンス・修理に対応する。
販売される製品にはすべて修理保証が付属。対象製品は数量限定となっているため、詳しいラインアップは販売ページで確認してほしい。
おすすめPC：GALLERIA RL7C-R56-C5N
THIRDWAVE GALLERIA RL7C-R56-C5N（訳あり新品）
259,980円（アウトレット特価）
CPUにCore i7-14650HX、グラフィックスにGeForce RTX 5060 8GB Laptop GPUを搭載。16GBメモリと1TB SSDを備え、15.6型ディスプレーはWQHD（2560×1440ドット）、165Hzのリフレッシュレートに対応する。
本体に細かいキズがある訳あり新品だが、動作に問題はなく、1年間の持込修理保証が付属する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第84回
トピックスメモリ32GB化が9696円！ RTX 5060搭載PCも対象、ドスパラのブラックフライデー先取り
-
第83回
トピックス16GB→32GBへの変更が9696円！ ドスパラのブラックフライデー先取りキャンペーンが熱い
-
第82回
トピックスドスパラ34周年祭、いよいよ明日まで！ メモリ32GB化や水冷式CPUファンへの変更が最大半額
-
第81回
トピックスRTX 5080／5090搭載PCに最大10万円クーポン！ ドスパラで数量限定配布、10月30日(金)まで
-
第80回
トピックスMicrosoft「Surface Laptop 4」が6万円！ ドスパラ34周年祭で中古ノートPCが特価に
-
第78回
トピックスRTX 5080搭載の未使用「GALLERIA」が54万5290円！ ドスパラのアウトレットセール開催中
-
第78回
トピックスRyzen 7 9800X3Dから9850X3Dへ、追加料金は0円！ ドスパラが無料アップグレードを実施
-
第77回
トピックスインテル日本法人50周年の特別な「GALLERIA」が登場！ RTX 5070＋Core Ultra 7搭載で48万9980円
-
第76回
トピックスRTX 5060 Ti搭載PCが20万円切り！ ドスパラ34周年祭でメモリ32GB化が半額
-
第75回
トピックス4TB HDD追加が20％オフ！ ドスパラ34周年祭、32GBメモリ化や水冷など指定カスタマイズ最大半額
- この連載の一覧へ