ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第91回
最大20万円分お得！ ドスパラのブラックフライデーでクーポン＆ポイント還元
2026年11月15日 11時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
クーポンとポイント還元で最大20万円分お得に！
ドスパラでは現在、「ブラックフライデー」を開催中。対象の新品パソコンを購入すると、クーポンによる値引きとドスパラポイント還元を併用でき、合計で最大20万円分お得になる。
クーポンは最大10万円OFFで、ショッピングカートにクーポンコードを入力して適用する仕組み。さらに、対象PCの購入と会員ログインのうえでのエントリーにより、最大10万円分のドスパラポイントが還元される。ポイントはドスパラの店舗や通販で使えるほか、Steamウォレットへのチャージにも利用できる。
例えば、Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5090を搭載した「GALLERIA XMR9A-R59-WL」は、通常価格235万5980円からクーポン適用で225万5980円に。さらに10万ポイントが還元され、合計20万円分の特典を受けられる。
対象にはゲーミングPCのほか、クリエイター向けPCや一般向けPCも用意。クーポンの値引き額とポイント還元額はモデルによって異なる。キャンペーン期間は12月4日(金)10時59分までとなっている。
RTX 5060搭載PCが17万4980円！ 3000ポイント還元も
THIRDWAVE AD-R7X56A-01W Ryzen7 5700X搭載
基本構成販売価格:179,980円（クーポン適用で5,000円引き。さらに、購入・エントリーで3000ポイント還元）
対象PCのひとつ「THIRDWAVE AD-R7X56A-01W」は、Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 8GBを搭載したデスクトップPC。16GBメモリと500GB SSDを備え、MinecraftとPC Game Pass 1か月版も付属する。
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