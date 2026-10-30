レンジで手軽に欧風カレー！ S&B「ホテル・シェフ仕様」8食分が503円オフ

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「S&B ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー 辛口 680g×2個」が

Amazonで35％オフ！

牛肉と香味野菜のうまみを生かした欧風カレーを自宅で楽しめる「S&B ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー 辛口 680g×2個」が、Amazonでセール販売中です。

参考価格1,423円のところ、35％オフの920円で販売されています。680g入りの4個パックが2個セットになっており、合計8食分。1パックあたりの価格は約115円です。

「S&B ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー 辛口 680g×2個」の特徴

Amazon商品ページより

S&Bの「ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー」は、電子レンジでの調理に対応したレトルトカレーです。お得な4個パック仕様で、今回の商品は2パックセットとなっています。

牛肉と香味野菜をじっくり煮込んだビーフブイヨンに、じっくり炒めたソテー・ド・オニオンのうまみを合わせ、生クリームで仕上げています。コクのある欧風カレーで、辛口タイプです。

電子レンジで調理できるため、忙しい日の食事にも便利です。680g入りの4個パックが2個セットになっているので、自宅での食事用にまとめ買いできます。

まとめ：欧風ビーフカレーをお得にストック！

牛肉や香味野菜のうまみを生かした辛口の欧風カレーを手軽に楽しめる「S&B ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー」。電子レンジ調理に対応しており、忙しい日の食事にも活用できます。

今回の商品は合計8食分がセットになっているため、普段の食事用にまとめてストックしたい人にも向いています。Amazonで35％オフのセール価格になっているこの機会に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。