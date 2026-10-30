主人公・シエロを圧倒するほどの実力を持つ若き格闘家！

セガは10月30日、「バーチャファイター」シリーズ最新作『VIRTUA FIGHTER CROSSROADS』（バーチャファイター クロスロード）について、ストーリーに登場する若き格闘家「リオネル・ラファール」の最新映像を公開した。ゲームの発売時期は2027年予定、価格などは未定だ。

▼リオネル・ラファール（Lionel Rafale）アナウンストレーラー

https://youtu.be/ljU70JP3JL4

ストリートファイトで、主人公・シエロを圧倒するほどの実力を持つ「リオネル」。彼は何を目的にヴィラサパラを訪れたのか。謎に包まれたその存在と並外れた強さに注目しよう。

公開中の映像

・VIRTUA FIGHTER CROSSROADS | LEGACY (OFFICIAL AMV)

・『VIRTUA FIGHTER CROSSROADS』1stトレーラー

・VIRTUA FIGHTER CROSSROADS SHOWCASE（日本語字幕）

・『VIRTUA FIGHTER CROSSROADS』シエロ編ストーリートレーラー

・『VIRTUA FIGHTER CROSSROADS』バクナワ・キラー（Bakunawa Killer）アナウンストレーラー

【ゲーム情報】

タイトル：VIRTUA FIGHTER CROSSROADS（バーチャファイター クロスロード）

ジャンル：ファイティングアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：未定

発売日：2027年予定

価格：未定

プレイ人数：未定

CERO：審査予定

©SEGA

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