セガは6月29日、「バーチャファイター」シリーズ完全新作『VIRTUA FIGHTER CROSSROADS』（バーチャファイター クロスロード）について、アメリカ・ラスベガスで開催された「Evo 2026」にて、シエロ編のストーリーに登場し、対戦モードではプレイアブルとなる新キャラクターの最新映像を公開。ゲームの発売時期は2027年予定、プラットフォームや価格などは未定だ。

▼『VIRTUA FIGHTER CROSSROADS』バクナワ・キラー（Bakunawa Killer）アナウンストレーラー https://youtu.be/3fMIK-x54Y8

本作の舞台となる格闘技の街・ヴィラサパラを揺るがす格闘家連続襲撃事件。本映像では、事件を引き起こした謎の男“バクナワ・キラー”と、その正体を追うパイとシエロの姿が描かれる。激しい格闘シーンとともに、物語は大きく動き出していく。

■『VIRTUA FIGHTER CROSSROADS』について

見たこともない街 聞いたこともない物語――新たな「VIRTUA FIGHTER」が動き出す

『VIRTUA FIGHTER CROSSROADS』は、シリーズ伝統のシンプルかつ奥深い対戦バトルに、RGGスタジオが手がける重厚な物語体験を融合させたファイティングアドベンチャー。4人の主人公によるオムニバス形式のストーリーでは、それぞれの信念や因縁、運命が交錯するドラマが描かれる。

物語の舞台は、東南アジアに位置する架空都市「ヴィラサパラ」。格闘技の街として知られるこの島の中心街や歓楽街、リゾートエリアなどの多彩な地区を探索しながら、メインストーリーやサイドストーリーを通じて、そこで暮らす人々とのつながりも描かれる。

ストーリーと連動した対複数人戦やボスバトルなどの多彩なバトルシチュエーションに加え、オンライン対戦にも対応。大きく進化したシリーズ独自の緊張感のある駆け引きを楽しむことが可能だ。物語と闘いが一体となった、新たな「VIRTUA FIGHTER」に期待しよう。

■公開中の映像作品

・VIRTUA FIGHTER CROSSROADS | LEGACY (OFFICIAL AMV)

・『VIRTUA FIGHTER CROSSROADS』1stトレーラー

・VIRTUA FIGHTER CROSSROADS SHOWCASE（日本語字幕）

・『VIRTUA FIGHTER CROSSROADS』シエロ編ストーリートレーラー

【ゲーム情報】

タイトル：VIRTUA FIGHTER CROSSROADS（バーチャファイター クロスロード）

ジャンル：ファイティングアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：未定

発売日：2027年予定

価格：未定

プレイ人数：未定

CERO：審査予定

©SEGA

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