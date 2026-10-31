16GB→32GBへの変更が9696円！ ドスパラのブラックフライデー先取りキャンペーンが熱い

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メモリ32GB化が9696円！ SSDや電源も特別価格に

ドスパラでは現在、ブラックフライデー先取りキャンペーンを開催中。対象の新品パソコンで、メモリやSSD、電源、CPUグリスなどの指定カスタマイズを特別価格で利用できる。

キャンペーンでは、16GBから32GBへのメモリ変更が9,696円、500GBから1TBへのSSD変更が19,696円、750Wから850W GOLD電源への変更が4,646円、ナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更が960円となっている。

対象にはゲーミングPCやクリエイター向けPC、スタンダードPCなどをラインアップ。ただし、利用できるカスタマイズはPCによって異なる。また、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があるため、最新の情報は各商品ページで確認してほしい。

RTX 5060搭載PCのメモリ32GB化が9696円！

THIRDWAVE AD-R7X56A-0AW Ryzen7 5700X/キーボード マウス標準搭載モデル

基本構成販売価格:219,980円～

キャンペーン対象モデルのひとつが、デスクトップPC「THIRDWAVE AD-R7X56A-0AW」。CPUにRyzen 7 5700X、グラフィックスにGeForce RTX 5060 8GBを搭載し、16GB DDR4メモリと500GB Gen4 SSDを備える。

基本構成の価格は21万9980円。今回のキャンペーンでは、9,696円を追加することでメモリを32GBへ変更できるほか、ナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更も960円で利用できる。