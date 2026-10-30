アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第234回
忙しい日のごはん、これでよくない？ 「キーマカレーメシ スパイシー」6個セットが1500円
2026年10月30日 19時00分更新
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「キーマカレーメシ スパイシー 89g×6個」がAmazonで15％オフ！
スパイスをきかせたカレーを手軽に楽しめる「キーマカレーメシ スパイシー 89g×6個」が、Amazonでセール販売中です。
過去価格1,758円のところ、15％オフの1,500円で販売されています。6個入りで、1個あたりの価格は約250円です。
「キーマカレーメシ スパイシー 89g×6個」の特徴
Amazon商品ページより
日清食品の「キーマカレーメシ スパイシー」は、お湯を注いで5分待ち、よくかき混ぜるだけで、とろみのあるカレーを楽しめるカップメシです。
オニオンなどの野菜とチキンのうまみをベースに、クミン、カルダモン、クローブ、コリアンダーなどのスパイスをきかせ、香り高くスパイシーな味わいに仕上げています。
具材には大豆ミートを使用しており、ひき肉のようなジューシーな食感が特徴です。
汁がないため、ゲームをしながら食べたいときや、勉強中の夜食にも向いています。お湯を注いで手軽に作れるので、忙しい日の朝食や昼食、仕事で遅くなった日の夜食などにも活用できます。
また、普段の食事で消費しながら買い足していくローリングストックにも適しており、防災用の備蓄食品としても活用できます。
まとめ：忙しい日の食事や夜食にストック！
お湯を注いで5分待ち、かき混ぜるだけで食べられる「キーマカレーメシ スパイシー」。忙しい日の食事や小腹がすいたときの夜食用に、ストックしておくと便利な一品です。
6個セットなので、自宅での食事用にはもちろん、非常食の備蓄にも活用できます。Amazonで15％オフのセール価格になっているこの機会に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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