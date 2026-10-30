渋谷BEAM 4階の「BEAMギャラリー」で本日2026年10月30日から「バイオハザード」シリーズの30周年を記念した展覧会「THE WORLD OF BIOHAZRD 30周年記念展」（以下、本記念展）がいよいよ開催された。

ここでは、メディア向けの内覧会で体験できた本記念展のレポートをお届けしよう。本記念展の開催期間は、2026年12月24日まで。

シリーズを遊びたくなる！

映像＆展示、ショッピングと多角的な視点で「バイオ」の30年を振り返れる

本記念展の会場は、「恐怖の系譜」「THE WORLD OF BIOHAZARD シアター」「恐怖のエビデンス」「対峙する者たちの記憶」「バイオハザード レクイエム」「アンブレラ検疫所」の大きく6つのエリアで構成。

「恐怖の系譜」ではシリーズの流れを製品パッケージや画面写真とともに展示。視覚的にシリーズの全体像を確認することができて、これだけでもファンは要注目だ。

個人的に『バイオハザード アウトブレイク』は外伝作的な扱いになっているのかと思っていたので、ちゃんとシリーズの系譜の中に入っていたことに驚いた。

「THE WORLD OF BIOHAZARD シアター」では、壁面にある3面の巨大スクリーンで、シリーズのプレイ映像やムービーシーンを上映。系譜から続き、映像でシリーズの全体像を確認できて、気分はどっぷり「バイオハザード」の世界へ。

クリーチャーや主人公たちの貴重な設定画も確認できる！

「恐怖のエビデンス」「対峙する者たちの記憶」「バイオハザード レクイエム」では、シリーズを象徴する敵や主人公たちのイラストや立体物、設定画などを展示。

室内のオブジェクトも凝った作りになっており、バイオハザードの世界に入り込んだ気分に。tウィルスからどんどん変化していく敵の設定もあらためて確認できて、非常に良かった。

展示品のなかでもインパクトが大きかったのが、『バイオハザード ヴィレッジ』のドミトレスク夫人の像！ アクセサリーなどもしっかり作られていて、じっくりと観察してしまった。

ちなみに、こちらは本記念展用に制作されたものだという。今後、どこかで展示されるかどうか不明なので、ファンの人は本記念展でしっかりと目に焼き付けておこう。

「レクイエム」エリアでは、ヴィクター・ギデオンが被っていたマスクも。作りも精巧で、こちらも要チェックだ。

これらのエリアはどれも見どころ満載だったが、筆者の一番のお気に入りは、下の写真のフォトスポット。これまでが「バイオ」の世界観に沿った真面目というか、しっかりとした展示品が多かったので、ちょっとほっこりできた。

公式グッズやコラボフードなど、最後の最後まで目が離せない！

「アンブレラ検疫所」では、画面に表示された質問に答えると、それに沿った映像が表示されるという記念撮影用のエリア。どういう写真が撮れるかは、ぜひ実際に体験してほしい。

ちなみに、2Dコードを読み込むことで記録を残せるので、訪れるならスマホなどを忘れずに。

本記念展のラストは、公式グッズショップ。本記念展用のビジュアルを使用したTシャツなどが用意されているので、ファンは要注目だ。

筆者が気になったのは、歩くゾンビ犬（3500円）。もし手持ちに余裕があったら、購入していた。ちなみに、参考展示としてプレゼントキャンペーン品のGALLERIAのゲーミングPCも置かれていた。

本展示会と同じ建物の1階にある「ディッパーダン渋谷BEAM店」（営業時間：11時～21時）では、本作とのコラボフード＆ドリンクを開催期間中に販売。

クレア、レオン、ジルをイメージしたクレープ、エイダ、グレース、クリスをイメージしたドリンクが販売されているので、ぜひ訪れてみよう。

なお、こちらは記念展に来場しなくても購入できるので、渋谷に用がある時についでに訪れてみてもいいかも。

展示物で目も心も、そしてコラボフードでお腹もバイオハザードシリーズで満たせる本記念展。ゲームファンはもちろん、例えば、映画のバイオハザードが好きだけれども、ゲームは遊んだことはないという人も、バイオの世界観をより深く知ることができる内容になっているので、ぜひ訪れてみてはいかがだろうか。

【開催概要】

イベント名：THE WORLD OF BIOHAZRD 30周年記念展

会期：2026年10月30日～12月24日

※会期中無休

時間：10時～21時（最終入場19時59分）

※土日祝は9時開場

会場：渋谷BEAM（東京都渋谷区宇田川町31-2 渋谷BEAM 4F BEAMギャラリー）

主催／演出・制作：東北新社

協力／監修：カプコン

▼チケットなどの詳細は公式サイトへ

https://bhre30th-exhibition.jp/

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