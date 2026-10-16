カプコンは10月16日、Nintendo Switch 2 版『バイオハザード RE:2 Z version デラックスエディション』『バイオハザード RE:3 Z version』『バイオハザード RE:4 Gold Edition』の3作品のダウンロード版 ※ を配信。

※3タイトルとも、パッケージ版は2027年1月29日発売予定

価格は『RE:2』が3990円、『RE:3』が2990円、『RE:4』が4990円。2026年11月7日まで、それぞれ1000円オフになる特別価格で配信中だ。

「RE」シリーズは、原作の核を大切にしながらも、新たなアイデアと“RE ENGINE”により再構築を遂げた珠玉のリメイク作品。Switch 2では、最新作『バイオハザード レクイエム』へと繋がるサバイバルホラーの軌跡を“いつでも・どこでも”楽しめる。

加えて、発売を記念したキャンペーンの情報や30周年記念サイトの更新情報、シリーズ関連商材の情報を紹介する。

▼発売記念！ 最新映像像はコチラ！

https://www.youtube.com/watch?v=9599_ZGpRUc

■『バイオハザード RE:2 Z Version デラックスエディション』

新米警官レオン・S・ケネディ、そして兄に会うため街を訪れた大学生クレア・レッドフィールド。ラクーンシティを襲った未曽有の生物災害が、2人をかつてない惨劇へ巻き込んでいく。生ける屍者が人を喰らう極限状況の中から、二人は無事生還できるのか。

ビハインドビューへ変更された臨場感あるゲーム体験、最新技術で蘇るゾンビの恐怖、そして深みが増したストーリー。既存ダウンロードコンテンツも多数収録され、いま再誕する。

■『バイオハザード RE:3 Z Version』

未曽有の生物災害により壊滅状態のラクーンシティ。特殊部隊S.T.A.R.S. の生き残りジル・バレンタインの視点で描かれる、ラクーン事件の始まりと終わりの物語。刻一刻とウィルスによる感染が街に拡大していく中、アンブレラ社の闇を知るジルの前に最凶の刺客“ネメシス”が立ちはだかる。

この絶望的な脅威から逃げ延びることができるのか。ビハインドビュー、最新技術、深化したストーリーで蘇る極限のサバイバルホラーがここに。

※本コンテンツには、非対称対戦サバイバルホラーゲーム『バイオハザード レジスタンス』は含まれておりません。

■『バイオハザード RE:4 Gold Edition』

ラクーン事件から6年後、合衆国のエージェントへ成長したレオン・S・ケネディが挑む大統領令嬢捜索の任務、そして過酷な救出劇。異形の信徒と化した村人たち、その狂気から生き延びることができるのか。

ビハインドビューはそのままに、より洗練された臨場感あるゲーム体験、最新技術で蘇る寄生体プラーガの脅威、そして深みが増したストーリー。本編の裏で紡がれるもう一つのミッション「セパレート ウェイズ」をはじめ、既存ダウンロードコンテンツも多数収録。

■最新作『バイオハザード レクイエム』

生者に恐怖を。屍者に鎮魂（レクイエム）を。『バイオハザード レクイエム』はラクーン事件に隠された真実へ迫るシリーズ最新作。息詰まる緊張感と震い慄く恐怖、そして死を打ち倒す爽快感―。”レクイエム”はプレイヤーの精神（こころ）を激しく揺り動かす。

テクノロジーの進化、そしてクリエイターの重ねた経験は、登場人物に豊かな感情を与え、物語とプレイ体験にはかつてないほどの没入感をもたらす。

■Nintendo Switch 2 版「バイオハザード」シリーズ発売記念キャンペーンを開催！

Nintendo Switch 2 版『バイオハザード RE:2 Z version デラックスエディション』『バイオハザード RE:3 Z version』『バイオハザード RE:4 Gold Edition』のダウンロード配信が本日よりスタート。3作品の配信販売開始を記念して、ニンテンドープリペイドカードが抽選で当たる「Nintendo Switch 2 版バイオハザード『RE:2』 / 『RE:3』 / 『RE:4』発売記念キャンペーン」を開催。

「バイオハザード」公式Xアカウント（@BIO_OFFICIAL）をフォローして、キャンペーン対象ポストをリポストすれば応募完了。ぜひとも応募してみよう。応募期間は、2026年10月16日10月29日13時まで。

▼詳細はコチラ！

https://game.capcom.com/residentevil/ja/news-5179.html

■カプころん マスコットぬいぐるみ(バイオハザード レクイエム レオン・S・ケネディ)本日発売！

CAPCOM STOREの人気アイテム「カプころん」ぬいぐるみシリーズのラインナップに、待望の『バイオハザード レクイエム』に登場した「レオン・S・ケネディ」が加わる。発売日は、本日2026年10月16日だ。

数々の事件を潜り抜けてきた歴戦のエージェント、レオンの特徴的なコスチュームとフォルムを「カプころん」ならではのデフォルメで表現したとっておきのマスコットを、ぜひ手元に迎えよう。

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は後日イベント、店舗、オンラインストア等で販売の可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【製品情報】

製品名：カプころん マスコットぬいぐるみ(バイオハザード レクイエム レオン・S・ケネディ)

価格：1320円

発売日：発売中（2026年10月16日）

取扱店舗：

・CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストア トーキョー）

・CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストア オーサカ）

・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA（カプコンストア＆カフェ ウメダ）

・CAPCOM STORE ANNEX（カプコンストア アネックス）

・CAPCOM STORE SENDAI（カプコンストア センダイ）

・CAPCOM STORE IKEBUKURO（カプコンストア イケブクロ）

・CAPCOM STORE MINATOMIRAI（カプコンストア ミナトミライ）

「カプころん」とは？

「カプころん」は、カプコンのゲームに登場するキャラクターたちを手のひらサイズにころんとまとめたデフォルメシリーズ。CAPCOM STOREオリジナル商品として、マスコットやBIGサイズのぬいぐるみをはじめ、そのほか雑貨商品も展開している。

■「バイオハザード」30周年記念特設サイトでは、最新情報やさまざまなコンテンツを公開中！

間もなく開幕を迎える世界初の大型展覧会「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」を始めとした「バイオハザード」シリーズ30周年に関するイベント、グッズの最新情報や周年オリジナル企画などを公開している「バイオハザード」30周年記念特設サイト。

好評公開中の「著名人の方々からのメッセージ」が更新。さらなる祝辞に加えて、英語版ページも開設されている。ユーザーから届いたバイオハザード愛にあふれるメッセージやイラスト、動画をぜひチェックしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード RE:2 Z Version デラックスエディション

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：

ダウンロード版：配信中（2026年10月16日）

パッケージ版：2027年1月29日

価格：3990円（ダウンロード版／パッケージ版）

※ダウンロード版は2026年11月7日まで特別価格の2990円。

CERO：Z（18才以上のみ対象）

タイトル：バイオハザード RE:3 Z Version

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：

ダウンロード版：配信中（2026年10月16日）

パッケージ版：2027年1月29日

価格：2990円（パッケージ版／ダウンロード版）

※ダウンロード版は2026年11月7日まで特別価格の1990円。

CERO：Z（18才以上のみ対象）

タイトル：RE:4 Gold Edition

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：

ダウンロード版：配信中（2026年10月16日）

パッケージ版：2027年1月29日

価格：4990円（ダウンロード版／パッケージ版）

※ダウンロード版は2026年11月7日まで特別価格の3990円。

CERO：Z（18才以上のみ対象）

タイトル：バイオハザード レクイエム（Nintendo Switch 2）

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年2月27日）

価格：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：Z（18才以上のみ対象）

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