任天堂「ポケモンレジェンズ Z-A」の楽曲を配信 ミアレシティBGM聴き比べが楽しい！
任天堂は10月29日、任天堂のゲーム音楽をいつでもどこでも楽しめるNintendo Switch Online加入者向けサービス「Nintendo Music（ニンテンドーミュージック）」にて、「Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）」の楽曲リストを追加した。
「ポケモンレジェンズ Z-A」は、2025年10月16日に発売したソフト。現在のポケモンシリーズ最新作で、広いミアレシティを丸ごと舞台にした物語が展開する。
今回Nintendo Musicにて追加された楽曲は114曲（約4時間17分）。「プリズムタワーのもとで」「戦闘！暴走メガシンカ」「ランクアップ！」「ミアレシティ」など、さまざまな楽曲が収録されている。
この発表を受けユーザーからは「ミアレシティのBGMが頭から離れない」「F戦のバトル曲、世界一大好き」「冒険の思い出が蘇る感じ」「お待ちしていました」「ZAは神作です」など、喜びの声が寄せられていた。
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