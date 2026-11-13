ポケモンは11月12日、発売中の「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）で色違いの伝説のポケモンをプレゼントするキャンペーンを開始した。

第1弾では、色違いの「ゼルネアス」がもらえる。あいことばは「CELEBRATE30TH」で、ゲーム内の「通信で遊ぶ」→「ふしぎなおくりもの」から入力すればOKだ。

配布期間は11月12日～2027年1月7日まで。12月10日からは色違いの「イベルタル」がもらえるあいことばも公開される。

また、オンライン調査企画「再生と破壊の一斉調査」も実施。どちらの伝説のポケモンに親和性があるか、その傾向をアンケートで分析するものとなる。

ユーザーからは「ありがとうございます！」「急ですね!?」「色違いジガルデも待ってます」「何匹いても嬉しいもんや」「プレシャス入りなのが最高だな」「黒が白になる色違いめちゃくちゃオシャレ」「SVの時のように、いろんな店舗へ通わなくて済んでありがてぇ」「久しぶりに起動だけしておくか…」「後回しにすると忘れて後悔するヤツや！」など、喜びの声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年10月16日）

価格：

パッケージ版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円

ダウンロード版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円

アップグレードパス：1000円

CERO：A（全年齢対象）

※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

タイトル：有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」

配信日：配信中（2025年10月16日）※コンテンツの実装は12月10日

価格：3000円

※Nintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』でも有料追加コンテンツをお遊びいただけます。

※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。

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