「ポケモンレジェンズ Z-A」色違いの伝説のポケモン・ゼルネアス無料配布 「ありがてぇ」「後回しにすると後悔するヤツ！」
ポケモンは11月12日、発売中の「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）で色違いの伝説のポケモンをプレゼントするキャンペーンを開始した。
第1弾では、色違いの「ゼルネアス」がもらえる。あいことばは「CELEBRATE30TH」で、ゲーム内の「通信で遊ぶ」→「ふしぎなおくりもの」から入力すればOKだ。
配布期間は11月12日～2027年1月7日まで。12月10日からは色違いの「イベルタル」がもらえるあいことばも公開される。
また、オンライン調査企画「再生と破壊の一斉調査」も実施。どちらの伝説のポケモンに親和性があるか、その傾向をアンケートで分析するものとなる。
ユーザーからは「ありがとうございます！」「急ですね!?」「色違いジガルデも待ってます」「何匹いても嬉しいもんや」「プレシャス入りなのが最高だな」「黒が白になる色違いめちゃくちゃオシャレ」「SVの時のように、いろんな店舗へ通わなくて済んでありがてぇ」「久しぶりに起動だけしておくか…」「後回しにすると忘れて後悔するヤツや！」など、喜びの声が寄せられていた。
【ゲーム情報】
タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』
ジャンル：アクションRPG
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2025年10月16日）
価格：
パッケージ版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円
ダウンロード版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円
アップグレードパス：1000円
CERO：A（全年齢対象）
※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。
タイトル：有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」
配信日：配信中（2025年10月16日）※コンテンツの実装は12月10日
価格：3000円
※Nintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』でも有料追加コンテンツをお遊びいただけます。
※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。
©2025 Pokémon.
©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります