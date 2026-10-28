バンダイナムコエンターテインメントは10月28日、「バトルオペレーション」シリーズ最新作PlayStation 5／PC（Steam）向けチームバトルアクション『機動戦士ガンダム バトルオペレーション３』 (以下、バトオペ３）の情報を解禁した。ゲームの配信日などは未定、価格は基本プレイ無料（一部アイテム課金制）だ。

情報解禁にともない、公式サイト、バトオペシリーズ公式X、情報解禁トレーラーを公開。また『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』(以下、バトオペ２）プレイヤー向け「先行ネットワークテスト」を開催することも明らかにした。

●『機動戦士ガンダム バトルオペレーション３』

公式サイト：https://bobobo-sp.ggame.jp/jp/

公式X：https://x.com/gundambattleope

情報解禁トレーラーでは、よりリアルで重厚感のあるグラフィックで展開される、実在感のある戦場の一端を確認できる。ぜひとも視聴しよう。

●情報解禁トレーラー：https://youtu.be/0LJKPwjdAcY

『機動戦士ガンダム バトルオペレーション３』のポイント

本作は、「機動戦士ガンダムシリーズ」よりさまざまなモビルスーツが登場する、基本プレイ無料の多人数オンラインチームバトル。『３』では、モビルスーツと歩兵が入り混じる重厚感のあふれる戦場がよりパワーアップ。戦況を変える「SPスキル」や、モビルスーツと歩兵の使い分けを駆使してチームを勝利へ導こう。

■重量感のあるグラフィック表現

モビルスーツの高精細なグラフィックが『バトオペ２』よりもさらに進化。マップやアバターもディテールアップして、没入感が向上している。

■機体ラインナップ

「宇宙世紀」作品以外のオルタナティブ作品もついに本格参戦。リリース時は「機動戦士ガンダムSEED」が参戦。運営初年度には2～3作品を追加する予定となっている。バクゥを始めとした「量産機」も参戦していくので、楽しみに待とう。

■チームバトル

メインであるオンラインチームバトルがブラッシュアップ。全機体に追加された「SPスキル」により、どの機体も個性が強化されている。勝敗を左右する歩兵アクションも健在のため、機体と歩兵の使い分けを駆使してチームを勝利へ導こう。

■シリーズの進化

複雑な操作を緩和して、手軽にコンボを決められる「バトルアシスト」機能を追加。さらに、PlayStation 5とPC（Steam）の同時運営により、クロスプレイも可能だ。

▼wish list now

PlayStation 5：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10011044

Steam：https://store.steampowered.com/app/2303000

『バトオペ２』パイロット向け「先行ネットワークテスト」参加者募集！

『バトオペ２』を普段プレイしているパイロット向けに、「先行ネットワークテスト」を実施。『バトオペ２』を起動し、「お知らせ画面」に表示される専用応募ページからの応募となっているので、ぜひ該当の期間にゲームを起動して応募してみてはいかがだろうか。

＜先行ネットワークテスト概要＞

募集期間：2026年10月29日メンテナンス終了後～11月8日23時59分（予定）

対象者：日本国内在住『バトオペ２』プレイヤー

対象プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）

開催日時：2026年11月20日 9時～12時／15時～18時／21時～24時

2026年11月22日 9時～12時／15時～18時／21時～24時

※PlayStation 5／Steamクロスプレイ

※期間・内容は予告なく変更になる場合がございます。

▼「先行ネットワークテスト」でプレイできる内容や、応募資格等の詳細は公式サイトをチェック！

https://bobobo-sp.ggame.jp/jp/special/cnt.php

ガンダムゲーム40周年記念生配信公開中！ 『バトオペ３』の最新情報をお届け

MCに大河元気さんを迎え、ガンダムゲームの最新情報や、ガンダムゲーム40周年記念施策などを紹介している。『バトオペ３』コーナーでは本作の開発陣が登場し、最新情報を紹介しているので、ぜひ視聴してみよう。

●ガンダムゲーム40周年記念生配信：https://bnent.jp/ggame40thlive_jp/

『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』×

『機動戦士ガンダム バトルオペレーション３』情報解禁記念キャンペーン開催中！

『バトオペ３』の情報解禁を記念して、『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』のゲーム内で使用できる「プレミアムガシャチケット」をプレゼント。プレゼントが手に入るプロモーションコードを『バトオペ３』公式サイト内に掲載中だ。

※キャンペーンの開催期間および内容は、予告なく変更または中止となる場合がございます。

●プロモーションコードはこちら：https://bobobo-sp.ggame.jp/jp/special/camp-gget.php

●『SDガンダムジージェネレーションエターナル』公式サイトはこちら：https://gget.ggame.jp/jp/

●公式Xはこちら：https://x.com/ggene_eternal

【ゲーム情報】

タイトル：機動戦士ガンダム バトルオペレーション３

ジャンル：チームバトルアクション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）

配信日：未定

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金）

プレイ人数：1～18人

CERO：審査予定