『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』の「プレミアムガシャチケット」がもらえる情報解禁記念キャンペーンも開催！
PS5／Steam『機動戦士ガンダム バトルオペレーション３』を発表！先行ネットワークテスト開催決定
バンダイナムコエンターテインメントは10月28日、「バトルオペレーション」シリーズ最新作PlayStation 5／PC（Steam）向けチームバトルアクション『機動戦士ガンダム バトルオペレーション３』 (以下、バトオペ３）の情報を解禁した。ゲームの配信日などは未定、価格は基本プレイ無料（一部アイテム課金制）だ。
情報解禁にともない、公式サイト、バトオペシリーズ公式X、情報解禁トレーラーを公開。また『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』(以下、バトオペ２）プレイヤー向け「先行ネットワークテスト」を開催することも明らかにした。
●『機動戦士ガンダム バトルオペレーション３』
公式サイト：https://bobobo-sp.ggame.jp/jp/
公式X：https://x.com/gundambattleope
情報解禁トレーラーでは、よりリアルで重厚感のあるグラフィックで展開される、実在感のある戦場の一端を確認できる。ぜひとも視聴しよう。
●情報解禁トレーラー：https://youtu.be/0LJKPwjdAcY
『機動戦士ガンダム バトルオペレーション３』のポイント
本作は、「機動戦士ガンダムシリーズ」よりさまざまなモビルスーツが登場する、基本プレイ無料の多人数オンラインチームバトル。『３』では、モビルスーツと歩兵が入り混じる重厚感のあふれる戦場がよりパワーアップ。戦況を変える「SPスキル」や、モビルスーツと歩兵の使い分けを駆使してチームを勝利へ導こう。
■重量感のあるグラフィック表現
モビルスーツの高精細なグラフィックが『バトオペ２』よりもさらに進化。マップやアバターもディテールアップして、没入感が向上している。
■機体ラインナップ
「宇宙世紀」作品以外のオルタナティブ作品もついに本格参戦。リリース時は「機動戦士ガンダムSEED」が参戦。運営初年度には2～3作品を追加する予定となっている。バクゥを始めとした「量産機」も参戦していくので、楽しみに待とう。
■チームバトル
メインであるオンラインチームバトルがブラッシュアップ。全機体に追加された「SPスキル」により、どの機体も個性が強化されている。勝敗を左右する歩兵アクションも健在のため、機体と歩兵の使い分けを駆使してチームを勝利へ導こう。
■シリーズの進化
複雑な操作を緩和して、手軽にコンボを決められる「バトルアシスト」機能を追加。さらに、PlayStation 5とPC（Steam）の同時運営により、クロスプレイも可能だ。
▼wish list now
PlayStation 5：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10011044
Steam：https://store.steampowered.com/app/2303000
『バトオペ２』パイロット向け「先行ネットワークテスト」参加者募集！
『バトオペ２』を普段プレイしているパイロット向けに、「先行ネットワークテスト」を実施。『バトオペ２』を起動し、「お知らせ画面」に表示される専用応募ページからの応募となっているので、ぜひ該当の期間にゲームを起動して応募してみてはいかがだろうか。
＜先行ネットワークテスト概要＞
募集期間：2026年10月29日メンテナンス終了後～11月8日23時59分（予定）
対象者：日本国内在住『バトオペ２』プレイヤー
対象プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）
開催日時：2026年11月20日 9時～12時／15時～18時／21時～24時
2026年11月22日 9時～12時／15時～18時／21時～24時
※PlayStation 5／Steamクロスプレイ
※期間・内容は予告なく変更になる場合がございます。
▼「先行ネットワークテスト」でプレイできる内容や、応募資格等の詳細は公式サイトをチェック！
https://bobobo-sp.ggame.jp/jp/special/cnt.php
ガンダムゲーム40周年記念生配信公開中！ 『バトオペ３』の最新情報をお届け
MCに大河元気さんを迎え、ガンダムゲームの最新情報や、ガンダムゲーム40周年記念施策などを紹介している。『バトオペ３』コーナーでは本作の開発陣が登場し、最新情報を紹介しているので、ぜひ視聴してみよう。
●ガンダムゲーム40周年記念生配信：https://bnent.jp/ggame40thlive_jp/
『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』×
『機動戦士ガンダム バトルオペレーション３』情報解禁記念キャンペーン開催中！
『バトオペ３』の情報解禁を記念して、『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』のゲーム内で使用できる「プレミアムガシャチケット」をプレゼント。プレゼントが手に入るプロモーションコードを『バトオペ３』公式サイト内に掲載中だ。
※キャンペーンの開催期間および内容は、予告なく変更または中止となる場合がございます。
●プロモーションコードはこちら：https://bobobo-sp.ggame.jp/jp/special/camp-gget.php
●『SDガンダムジージェネレーションエターナル』公式サイトはこちら：https://gget.ggame.jp/jp/
●公式Xはこちら：https://x.com/ggene_eternal
【ゲーム情報】
タイトル：機動戦士ガンダム バトルオペレーション３
ジャンル：チームバトルアクション
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）
配信日：未定
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金）
プレイ人数：1～18人
CERO：審査予定
©サンライズ
※画面は開発中のものです。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※一部有料のコンテンツがございます。
※本サービスをプレイされるには、PlayStation Networkアカウントもしくは、Steamユーザーアカウント、インターネット接続環境が必須となります。
※オンライン接続に関わる通信費は、お客様のご負担となります。
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