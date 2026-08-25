バンダイナムコエンターテインメントは8月24日、PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）向けオンライン専用チームバトルアクション『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』（以下、バトオペ２）について、「機動新世紀ガンダムX」より「ガンダムDX」が参戦すると発表。実装日時は、2026年8月27日のアップデート後となる。

「ガンダムDX」の実装にあわせ、「＜VRオペレーター＞ティファ付きトークンパック」を販売するほか、PlayStation版では「8周年後夜祭」が開催。また、今回の参戦を記念してガロード・ラン役「高木渉」さんがナレーションを務め、劇中の映像と「Resolution」を使用した、新機体参戦PV特別版を、「バトオペ情報局」内で公開している。

公式Xでは「ガンダムDX」抽選配給タペストリーが抽選で当たるフォロー＆リポストキャンペーンも実施中だ。

■「機動新世紀ガンダムX」より「ガンダムDX」が『バトオペ２』に参戦！

8月27日のアップデート後より、「ガンダムDX」が地上／宇宙両用、COST700の★4支援機として『バトオペ２』に参戦。「ガンダムDX」はPlayStation版とPC（Steam）版同時実装となるので、楽しみに待とう。

また「ガンダムDX」の実装を記念して、劇中の映像と「Resolution」を使用し、『バトオペ２』の戦場で放たれる新たな一撃を楽しめる新機体特別版PVを公開中。こちらもぜひチェックしよう。

▼ガンダムDX｜新機体参戦PV特別版

https://www.youtube.com/watch?v=IvYjwBPCAyM

■新機体が確定で手に入るSTEP UP抽選配給が開催決定！

さらに「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」も同時開催！

8月27日のアップデート後より、「ガンダムDX」が確定で入手できる「ガンダムDX確定STEP UP抽選配給」を開催予定。STEP7で「ガンダムDXLV1」が1機確定で入手できるほか、おまけとしてカスタムパーツ「弾薬強化キットLV1」が手に入る抽選配給となっている。

さらに「ガンダムDX」と相性の良いカスタムパーツが手に入る「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」も同時に開催される。STEP2、3でカスタムパーツが必ずもらえるので、ぜひこの機会に手に入れよう。

これらのSTEP UP抽選配給は、PlayStation版と同日の8月27日のアップデート後より、PC（Steam）版でも開催されるので、当日をお楽しみに。

「ガンダムDX確定STEP UP抽選配給」と「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」の実施期間は、2026年8月27日アップデート後～9月3日13時30分まで（予定）。

※抽選配給の詳細に関しては、当日のインフォメーションをお待ちください。

■「＜VRオペレーター＞ティファ付きトークンパック」販売決定！

8月27日のアップデート後より、「＜VRオペレーター＞ティファ付きトークンパック」をPlayStation Storeにて発売。こちらはトークン53個に各種オペレーターが付いてくるお得なセットとなっている。「ガンダムDX」とあわせて楽しめるので、この機会をお見逃しなく。販売期間は、2026年8月27日アップデート後～9月24日13時59分まで（予定）。