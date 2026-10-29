ローンチトレーラー＆キャラクターデザインのMONさんによる発売記念イラストを公開！
異常探索アクションADV『アノマリス／ANOMALITH』が本日発売！Steamではローンチセールを実施
フリューは10月29日、PlayStation 5／Nintendo Switch 2／PC（Steam）向け新作オリジナルゲームソフト『アノマリス／ANOMALITH』を発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8580円、パッケージ限定版の「数量限定 危険区画対策室BOX」が1万2100円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが1万2100円だ。
本作は、前触れもなく発生する特殊空間「異界」を舞台に、行方不明となった友人を探す少女・水無月 玲緒奈の物語を描く、サバイバルTPSゲーム。自然法則を超越した空間の調査、敵対する存在「アノマリー」との戦い、限られた物資の取捨選択を重ねながら、異界からの帰還を目指す。
また、発売にあわせて、ローンチトレーラーと、本作のキャラクターデザインを手がけるMONさんによる発売記念描き下ろしイラストを公開。さらに、PC（Steam）では10％オフのローンチセールを開始したほか、期間限定の早期購入特典『遺失物統轄機構』コラボセットのダウンロード配信、および『Peripeteia』とのコラボバンドル販売も開始している。
ローンチトレーラーは、これまでのトレーラーには出てこなかったアノマリーや新しい異界のカットを含む新規映像となっているので、ぜひともチェックしよう。
●『アノマリス／ANOMALITH』ローンチトレーラー 日本語版：https://youtu.be/HjXuib_P1zc
●『アノマリス／ANOMALITH』ローンチトレーラー 英語版：https://youtu.be/IRuh1YeDzr8
キャラクターデザイン・MONさんによる発売記念描き下ろしイラストを公開！
『アノマリス／ANOMALITH』の発売を記念し、キャラクターデザインを手がけるMONさんによる描き下ろしイラストを公式XとSteamにて公開。本作の発売を彩る、特別な一枚をぜひ楽しもう。
●『アノマリス／ANOMALITH』公式X：https://x.com/AnomalyZCO
●『アノマリス／ANOMALITH』Steamストア：https://store.steampowered.com/app/4017880/ANOMALITH/
Steamにて、10％オフのローンチセールを開始！
『アノマリス／ANOMALITH』の発売を記念し、Steamにて、本作を10％オフで購入できるローンチセールを開始している。セール期間は2週間と限られているので、とくに体験版を楽しんだ人は製品版もぜひこの機会に楽しもう。
【ローンチセール概要】
対象プラットフォーム：Steam
割引率：10％オフ
開催期間：2026年10月29日～11月11日
●『アノマリス／ANOMALITH』Steamストア：https://store.steampowered.com/app/4017880/ANOMALITH/
Steamの期間限定早期購入特典『遺失物統轄機構』コラボセットを配信開始！
Steamにて、期間限定の早期購入特典『遺失物統轄機構』コラボセットのダウンロード配信を開始した。配信期間は、本日10月29日から11月11日まで。PC（Steam）版を遊ぶ人は、この機会にぜひコラボセットも受け取ろう。
【早期購入特典概要】
特典名：『遺失物統轄機構』コラボセット
対象プラットフォーム：Steam
配信期間：2026年10月29日～11月11日
●『遺失物統轄機構』コラボセットの詳細・ダウンロードはこちら：https://store.steampowered.com/app/4017880/ANOMALITH/
『アノマリス／ANOMALITH』×『Peripeteia』コラボバンドルをSteamにて販売開始！
Steamにて、『アノマリス／ANOMALITH』と、Ninth Exodusが手がける『Peripeteia』のコラボバンドルの販売を開始した。本バンドルでは、2作品をバンドル割引10％オフで購入できる。それぞれ異なる世界で繰り広げられる探索と戦いを、この機会にぜひ楽しんでみてはいかがだろうか。
【コラボバンドル概要】
対象プラットフォーム：Steam
対象タイトル：『アノマリス／ANOMALITH』『Peripeteia』
バンドル割引：10％オフ
●コラボバンドル販売ページ：https://store.steampowered.com/app/4017880/ANOMALITH/
●『Peripeteia』Steamストア：https://store.steampowered.com/app/1437760/Peripeteia/
『Peripeteia』について
ポーランド・ワルシャワを拠点とするインディーゲーム開発・パブリッシングチーム「Ninth Exodus」が手がける、サイバーパンク・イマーシブシム。プレイヤーはサイボーグ傭兵のマリーとなり、腐敗と野心が渦巻く、もう一つの歴史をたどったポーランドを舞台に、戦闘・潜入・ハッキング・交渉など、多彩な手段を駆使して任務に挑む。
キャンペーン情報
【フリューゲームタイトルコラボキャンペーン】
『アノマリス／ANOMALITH』のリリースを記念して、フリュー作品の「ゲームパッケージ風」バックパックセットを無料DLCとして配信するキャンペーンを実施する。ぜひ本DLCを手に入れて、『アノマリス／ANOMALITH』をさらに楽しもう。
※本DLCは予告なく配布を終了する場合があります
・セット内容（全7種セット）
バックパック：ヴァレット／バックパック：レナティスA／バックパック：レナティスB／バックパック：クライマキナ／バックパック：モナーク／バックパック：カリギュラ2／バックパック：クライスタ
【ゲーム情報】
タイトル：アノマリス／ANOMALITH
ジャンル：異常探索アクションアドベンチャー
販売：フリュー
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／PC（Steam）
発売日：発売中（2026年10月29日）
価格：
通常版：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）
数量限定 危険区画対策室BOX：1万2100円（パッケージ版）
デジタルデラックスエディション：1万2100円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人
CERO：C（15才以上対象）
© FURYU CORPORATION
※ 『アノマリス／ANOMALITH』はフリュー株式会社の商標または登録商標です。
※ “プレイステーションファミリーマーク”、“PlayStation”、“PS5ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※ Nintendo Switchは任天堂の商標です。
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