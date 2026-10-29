フリューは10月29日、PlayStation 5／Nintendo Switch 2／PC（Steam）向け新作オリジナルゲームソフト『アノマリス／ANOMALITH』を発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8580円、パッケージ限定版の「数量限定 危険区画対策室BOX」が1万2100円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが1万2100円だ。

本作は、前触れもなく発生する特殊空間「異界」を舞台に、行方不明となった友人を探す少女・水無月 玲緒奈の物語を描く、サバイバルTPSゲーム。自然法則を超越した空間の調査、敵対する存在「アノマリー」との戦い、限られた物資の取捨選択を重ねながら、異界からの帰還を目指す。

また、発売にあわせて、ローンチトレーラーと、本作のキャラクターデザインを手がけるMONさんによる発売記念描き下ろしイラストを公開。さらに、PC（Steam）では10％オフのローンチセールを開始したほか、期間限定の早期購入特典『遺失物統轄機構』コラボセットのダウンロード配信、および『Peripeteia』とのコラボバンドル販売も開始している。

ローンチトレーラーは、これまでのトレーラーには出てこなかったアノマリーや新しい異界のカットを含む新規映像となっているので、ぜひともチェックしよう。

●『アノマリス／ANOMALITH』ローンチトレーラー 日本語版：https://youtu.be/HjXuib_P1zc

●『アノマリス／ANOMALITH』ローンチトレーラー 英語版：https://youtu.be/IRuh1YeDzr8

キャラクターデザイン・MONさんによる発売記念描き下ろしイラストを公開！

『アノマリス／ANOMALITH』の発売を記念し、キャラクターデザインを手がけるMONさんによる描き下ろしイラストを公式XとSteamにて公開。本作の発売を彩る、特別な一枚をぜひ楽しもう。

●『アノマリス／ANOMALITH』公式X：https://x.com/AnomalyZCO

●『アノマリス／ANOMALITH』Steamストア：https://store.steampowered.com/app/4017880/ANOMALITH/

Steamにて、10％オフのローンチセールを開始！

『アノマリス／ANOMALITH』の発売を記念し、Steamにて、本作を10％オフで購入できるローンチセールを開始している。セール期間は2週間と限られているので、とくに体験版を楽しんだ人は製品版もぜひこの機会に楽しもう。

【ローンチセール概要】

対象プラットフォーム：Steam

割引率：10％オフ

開催期間：2026年10月29日～11月11日

●『アノマリス／ANOMALITH』Steamストア：https://store.steampowered.com/app/4017880/ANOMALITH/

Steamの期間限定早期購入特典『遺失物統轄機構』コラボセットを配信開始！

Steamにて、期間限定の早期購入特典『遺失物統轄機構』コラボセットのダウンロード配信を開始した。配信期間は、本日10月29日から11月11日まで。PC（Steam）版を遊ぶ人は、この機会にぜひコラボセットも受け取ろう。

【早期購入特典概要】

特典名：『遺失物統轄機構』コラボセット

対象プラットフォーム：Steam

配信期間：2026年10月29日～11月11日

●『遺失物統轄機構』コラボセットの詳細・ダウンロードはこちら：https://store.steampowered.com/app/4017880/ANOMALITH/

『アノマリス／ANOMALITH』×『Peripeteia』コラボバンドルをSteamにて販売開始！

Steamにて、『アノマリス／ANOMALITH』と、Ninth Exodusが手がける『Peripeteia』のコラボバンドルの販売を開始した。本バンドルでは、2作品をバンドル割引10％オフで購入できる。それぞれ異なる世界で繰り広げられる探索と戦いを、この機会にぜひ楽しんでみてはいかがだろうか。

【コラボバンドル概要】

対象プラットフォーム：Steam

対象タイトル：『アノマリス／ANOMALITH』『Peripeteia』

バンドル割引：10％オフ

●コラボバンドル販売ページ：https://store.steampowered.com/app/4017880/ANOMALITH/

●『Peripeteia』Steamストア：https://store.steampowered.com/app/1437760/Peripeteia/

『Peripeteia』について

ポーランド・ワルシャワを拠点とするインディーゲーム開発・パブリッシングチーム「Ninth Exodus」が手がける、サイバーパンク・イマーシブシム。プレイヤーはサイボーグ傭兵のマリーとなり、腐敗と野心が渦巻く、もう一つの歴史をたどったポーランドを舞台に、戦闘・潜入・ハッキング・交渉など、多彩な手段を駆使して任務に挑む。

キャンペーン情報

【フリューゲームタイトルコラボキャンペーン】

『アノマリス／ANOMALITH』のリリースを記念して、フリュー作品の「ゲームパッケージ風」バックパックセットを無料DLCとして配信するキャンペーンを実施する。ぜひ本DLCを手に入れて、『アノマリス／ANOMALITH』をさらに楽しもう。

※本DLCは予告なく配布を終了する場合があります

・セット内容（全7種セット）

バックパック：ヴァレット／バックパック：レナティスA／バックパック：レナティスB／バックパック：クライマキナ／バックパック：モナーク／バックパック：カリギュラ2／バックパック：クライスタ

【ゲーム情報】

タイトル：アノマリス／ANOMALITH

ジャンル：異常探索アクションアドベンチャー

販売：フリュー

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年10月29日）

価格：

通常版：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

数量限定 危険区画対策室BOX：1万2100円（パッケージ版）

デジタルデラックスエディション：1万2100円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人

CERO：C（15才以上対象）

© FURYU CORPORATION

※ 『アノマリス／ANOMALITH』はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※ “プレイステーションファミリーマーク”、“PlayStation”、“PS5ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※ Nintendo Switchは任天堂の商標です。

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